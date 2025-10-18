يستعد الغريمان ريال مدريد وبرشلونة لخوض "البروفة الأخيرة" قبل أن يلتقيا في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني.

وبعد أن يلعب كلا من برشلونة الريال مباراتي "ديربي" أمام جارين محليين في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، يلتقي الغريمان في الكلاسيكو بالجولة العاشرة في ختام شهر أكتوبر الحالي.

ويتطلع برشلونة للعودة لطريق الانتصارات عندما يستضيف فريق جيرونا (السبت) في مباراة ديربي كتالونيا بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وكان برشلونة تلقى هزيمة كبيرة قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة بنتيجة 1-4 أمام أشبيلية، وهي الخسارة التي أبعدت الفريق عن صدارة جدول الترتيب، حيث تراجع للمركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين خل ريال مدريد المتصدر.

الخسارة أمام أشبيلية كانت هي الثانية على التوالي لبرشلونة في كافة البطولات، حيث سبقتها الهزيمة 1-2 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وستكون الفرصة متاحة أمام برشلونة لاعتلاء قمة جدول الترتيب، ولو بشكل مؤقت، حال فوزه على جيرونا.

وفي اليوم التالي (الأحد) سيلتقي ريال مدريد مع مضيفه خيتافي في ديربي عاصمي، في مباراة سيسعى الريال للفوز بها من أجل الاستمرار في صدارة جدول الترتيب.

ويعلم الريال أنه لا يمكنه خسارة أي نقاط إذا أراد الاستمرار في صدارة جدول الترتيب أو توسيع الفارق بينه وبين برشلونة، في حال تعثره أمام جيرونا.

ويعول تشابي ألونسو، المدير الفني للريال، على الروح المعنوية المرتفعة للاعبيه خاصة بعد فوزه في آخر مباراتين قبل فترة التوقف الدولي، وتسجيل 8 أهداف في المباراتين، حيث فاز على كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا 5-0 وعلى فياريال 3-1 في الليجا.

ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد بملعب "سانتياجو برنابيو" في الكلاسيكو بالجولة العاشرة من الليجا، يوم 26 أكتوبر الحالي.