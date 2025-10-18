داني سيبايوس لاعب ريال مدريد توقف مجددًا في اللحظة التي بدا فيها أنه على وشك الانطلاق من جديد.

إصابة أخرى في لحظة حاسمة، وانقطاع آخر في مسار أصبح متكررًا منذ انضمامه إلى ريال مدريد عام 2017.

لاعب الوسط القادم من أوتريرا عاش هذا السيناريو مرات عديدة: يبدأ بعيدًا عن خطط المدرب، يعمل بجد، يكسب مكانه، وفور أن يبدأ في ترسيخ موقعه، تظهر إصابة تُفسد خططه.

حدث الأمر نفسه الموسم الماضي، تمكن من إقناع أنشيلوتي، ووجد لنفسه مكانًا في التشكيلة الأساسية، وبدأت كرة القدم تسير منه بانسيابية طبيعية. لكن في ملعب أنويتا، أدى اصطدامه مع كوبو إلى إبعاده عن الملعب لمدة شهرين في أكثر لحظات الموسم حساسية، كانت ضربة موجعة، لأنه كان ربما في أفضل فتراته منذ قدومه إلى مدريد. لكنه لم يكن الوحيد في هذا ما يبدو كأنه دورة لا تنتهي تطارد صاحب القميص رقم 19.

عامان مع زيدان ورحلة إلى طوكيو

منذ وصوله في عام 2017، كانت مسيرته بمثابة قطار أفعواني، زيدان بالكاد اعتمد عليه خلال موسمين، فاضطر للرحيل معارًا إلى أرسنال، حيث خاض 77 مباراة، وتألق في مستواه، وتوّج بكأس الاتحاد الإنجليزي.

تحت قيادة المدرب الفرنسي، بدأ تسع مباريات فقط في موسمه الأول، لكن كل شيء تغيّر عندما تولى أوناي إيمري تدريبه، بعد أن منحه وقتًا للعب وثقة وهو ما كان يحتاجه بشدة.

ومع ذلك، لم تساعده سنتان جيدتان في لندن على إقناع لويس إنريكي بضمه إلى بطولة أوروبا، وهنا جاء دور لويس دي لا فوينتي ليجعله يشارك في دورة الألعاب الأولمبية.

في طوكيو، ازدادت معاناة اللاعب القادم من أوتريرا بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في المباراة الأولى إثر تدخل قوي من طاهر محمد طاهر لاعب منتخب مصر، في ذلك الوقت، تم تشخيص حالته بالتواء في الكاحل، فبقي محاولًا اللعب، لكن وضعه ازداد سوءًا.

وفي أغسطس 2021، وبعد إجراء أشعة بالرنين المغناطيسي، تبيّن أنه يعاني من تمزق معقد في الرباط الكاحلي الأمامي والرباط الكعبي الشظوي، عاد سيبايوس إلى ريال مدريد وهو يحظى بثقة أنشيلوتي، وبعد أن باع النادي أوديجارد، كانت فترة بدأت فيها الأبواب تُفتح أمامه، لكن فترة تعافيه طالت، ومنعته من الانضمام إلى الفريق حتى مطلع عام 2022.

استفاد سيبايوس من النصف الثاني من الموسم الذي شهد إنجاز تحقيق اللقب الرابع عشر في دوري الأبطال، كان أحد المحفزين في العودة التاريخية أمام مانشستر سيتي، وشارك حتى في الدقيقة الأخيرة من النهائي ضد ليفربول، برزت مجددًا إمكانيات لاعب موهوب، شرس ومباشر في أسلوبه، رغم أن ذلك اتضح لاحقًا أنه مجرد سراب.

في موسم 2022-2023، الذي غاب فيه 21 يومًا بسبب الإصابة، بدأ 26 مباراة، لكنه في دوري أبطال أوروبا لعب فقط 79 دقيقة، ومع ذلك، فإن نهاية موسمه كانت نقطة التحول التي غيّرت كل شيء.

قال كارلو أنشيلوتي موضحًا التحول في مسيرة صاحب القميص رقم 19 قبل توقيعه على عقد التجديد: "سيبايوس يقوم بما يجب على أي لاعب القيام به، بجدية واحترافية، إنه يستغل الفرص ويستمتع بالوقت الذي أمنحه له، ونحن سعداء جدًا به، حقيقة أن البرنابيو يعترف بذلك أمر جيد بالنسبة له".

اللاعب القادم من أوتريرا نجح تمامًا في كسب قلوب جماهير ملعب ريال مدريد، التي كانت تهتف خلال المباريات: "سيبايوس، ابقَ معنا".

إلى أن بدأ الدورة من جديد، فبينما كان لاعب الوسط يبدأ بالاستمتاع مجددًا بلعبه، قال له جسده "كفى"، في يوليو 2023، وبعد أسابيع قليلة فقط من تجديد عقده حتى عام 2027، تعرّض لإصابة في العضلة الخلفية البعيدة منعته من المشاركة في فترة الإعداد مع الفريق في الولايات المتحدة، حيث كان متحفزًا ومستعدًا للتنافس مع القادمين الجدد مثل بيلينجهام ورفاقه، لكنه انتهى في عيادة العلاج من جديد، عقبة أخرى، وبداية جديدة أخرى.

الطريق نفسه مع تشابي ألونسو

كانت إصابة يوليو ضربة جسدية ومعنوية لحلمه في إثبات أحقيته بمكان في ريال مدريد، لم يتوقف عن العمل حتى عاد للعب في البرنابيو في 27 سبتمبر، حيث شارك لمدة نصف ساعة أمام لاس بالماس، ثم لعب في المباريات الثلاث التالية (جيرونا، نابولي، وأوساسونا).

منحه أنشيلوتي بعض الدقائق ليستعيد إيقاعه وإحساسه باللعب، لكن انتكاسة جديدة قطعت كل شيء فجأة، لينهي موسم 2023-2024 بـ864 دقيقة لعب فقط في 27 مباراة، دون أن يشارك ولو دقيقة واحدة منذ دور الـ16 وحتى نهائي البطولة التي انتهت بتحقيق اللقب الخامس عشر.

الواقع أن سيبايوس لم يتمكن من الحصول على الاستمرارية التي تستحقها موهبته، الإصابات والمنافسة الشرسة منعته من ترسيخ مكانته في ريال مدريد، لكن احترافيته وانضباطه ظلّا ثابتين، في كل موسم يبدو وكأنه يبدأ من الصفر، وكأن مسيرته صراع دائم ضد الزمن وسوء الحظ.

قلة الدقائق كانت عائقًا، لكنه نجح في تجاوزها في المباريات الأخيرة، إلى أن جاءت إصابة جديدة في النهاية ستجبره على الغياب عن مباراتي خيتافي ويوفنتوس.