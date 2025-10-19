هانسي فليك لم يعد المدرب نفسه الذي كان عليه الموسم الماضي مع برشلونة، الدبلوماسية الرائعة التي تعامل بها مع كل اللحظات الصعبة في موسمه الأول قد تحوّلت إلى عدة تصرفات مثيرة للجدل، آخرها، ذلك الطرد في الدقائق الأخيرة ضد جيرونا الذي تبعه التجاهل أثناء احتفال هدف أراوخو.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها المدرب الألماني هذا الجانب العاطفي، الذي كان مجهولًا للجميع حتى وقت قريب.

إذا كان مدرب برشلونة قد أظهر شيئًا في عامه الثاني على رأس الفريق الكتالوني، فهو أنه لم يعد يلتفت كثيرًا في حديثه هذه الأيام، حيث كان هناك سابقًا يمتلك الهدوء ورباطة الجأش والتزام باللياقة، يظهر الآن العفوية والسلوك الغريزي، والصدق، مما جعل هانسي فليك مدربًا أكثر إنسانية وأقرب إلى الصورة النمطية لمدرب كرة القدم.

هذا العام، فليك لا يكتم شيئًا، جاءت التحذيرات منذ بداية الموسم برسالة مباشرة إلى فيرمين لوبيز بشأن أدائه الضعيف، كان الأمر غير متوقع وغير مألوف لمدرب اعتاد على السرية وكشف مشاكله خلف الأبواب المغلقة.

قال فليك: "لم أكن سعيدًا جدًا بأدائه في فترة الإعداد، لكنه تحسن في الأسبوعين الأخيرين"، كانت هذه الانتقادات متبوعة بالمدح لأدائه القوي ضد الفريق الإيطالي، لكن الرسالة كانت واضحة: فليك الجديد في الطريق.

صراع الأنا

تكررت رسالة نقدية أخرى للفريق، هذه المرة بشكل عام، بعد التعادل في فايييكاس ضد رايو فاييكانو، استغل الألماني هذه النكسة لتوجيه تحذير لفريقه: "من المهم ألا يكون هناك أناس متكبرون؛ فهذا يقتل فرص النجاح"، كان هذا تصريحًا علنيًا آخر للنوايا، من الصعب العثور على مثله في عامه الأول كمدرب لبرشلونة.

لكن بلا شك، فإن الجدل الأكبر الذي أظهره هذا الجانب الجديد والمجهول سابقًا من فليك كان الصراع مع المنتخب الوطني بعد إصابة لامين يامال، حيث تبادل المدرب الألماني الاتهامات ودخل في حرب كلامية خلال مؤتمر صحفي مع مدرب المنتخب الوطني لويس دي لا فوينتي: "لقد ذهب بالفعل إلى المنتخب وهو متألم، هذا ليس رعاية للاعبين، المنتخب الإسباني يضم أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، لكن يجب علينا الاعتناء باللاعبين، حتى الشباب منهم، هذا يقلقني".

قضية لامين يامال

وضوحه عند تحليل القضايا التي تؤثر على برشلونة هذا الموسم دفعه حتى لتوجيه تنبيه صغير للاعب لامين يامال: "إنه استثنائي، لكنه يجب أن يركز على العمل الجاد، تصل إلى مرحلة تصل فيها بموهبتك، لكن للارتقاء إلى المستوى التالي، خطوة أو خطوتين أعلى، عليك بذل الجهد، الأمر لا يتعلق باللعب بالكرة فقط، بل أيضًا بالدفاع".. في إشارة واضحة إلى التزام لاعبه الدفاعي المشكوك فيه.

وعلى نفس المنوال، اضطر فليك للرد على آخر الشائعات التي زعمت أن الألماني خالف نظامه الداخلي مع اللاعب الشاب في مباراة باريس سان جيرمان، وفقًا لبعض التقارير، وصل لامين متأخرًا لمرحلة الإحماء قبل المباراة، لكن فليك لم يعاقبه كما فعل مع لاعبين آخرين في مناسبات سابقة، كانت هذه المعلومات مغلوطة، لكن فليك تناولها بسرعة، ومع ذلك، كان ذلك بقوة لم يكن ليعبر عنها فليك في الماضي: "هراء أن تقولوا إن النادي أجبرني على إشراك لامين ضد باريس سان جيرمان".

غياب عن الكلاسيكو

هذا الجانب الجديد من هانسي فليك وجد فصلاً آخر ضد جيرونا، فقد احتج الألماني بغضب على الوقت بدل الضائع أمام جيل مانزانو وانتهى به الأمر إلى الطرد، ما سيمنعه من التواجد على مقاعد البدلاء في الكلاسيكو القادم في سانتياجو برنابيو.

وبعد دقيقتين ومن على الخط الجانبي، فقد مدرب برشلونة أعصابه عندما احتفل بهدف أراوخو في اللحظات الأخيرة مع تكرار الإيماءات التحذيرية بإصبع اليد، وهو أمر أراد فليك نفسه توضيحه في نهاية المباراة: "كان نتيجة التوتر، كرة القدم تدور حول العواطف، لم يكن موجّهًا لأحد".

فليك بالتأكيد لم يعد الرجل الهادئ الذي كان يفكر بعناية في كل تصريح أمام الميكروفون أو يتعامل بهدوء مع اللحظات المتوترة في أي مباراة، لقد اكتفى بموسم واحد في الدوري الإسباني ليخفف من تلك التصرفات ويصبح هانسي فليك جديدًا وأكثر إثارة للجدل.