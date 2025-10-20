المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الحل من دكة البدلاء.. ريال مدريد يعود بانتصار من مواجهة خيتافي قبل الكلاسيكو

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:00 ص 20/10/2025
ريال مدريد

احتفال لاعبي ريال مدريد

قاد الفرنسي كيليان مبابي، فريقه ريال مدريد لانتصار ثمين على حساب مضيفه فريق خيتافي (1-0)، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

هدف كيليان مبابي كان ثقله ذهبًا، بعدما قاد ريال مدريد إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، قبل الكلاسيكو ضد برشلونة، الأسبوع المقبل.

انتصار ريال مدريد الثمين

مباراة خيتافي ضد ريال مدريد، استمرت أحداثها في رتم التعادل السلبي، قبل أن يتدخل تشابي ألونسو ويجري تغييرًا من دكة البدلاء، باستبدال فرانكو ماستانتونو ودخول فينيسيوس جونيور، في الدقيقة 55.

دخول فينيسيوس كان بمثابة نقطة تحول في المباراة، بعدما تحولت الخطورة إلى الناحية اليسرى الهجومية لريال مدريد، وتسبب في حصول أكثر من لاعب على بطاقة صفراء.

ذلك قبل أن يقع آلان نيوم البديل في المحظور، ويرتكب مخالفة ضد فرانكو ماستانتونو، دون كرة، ويحصل على بطاقة حمراء بعد مشاركته بدقيقة واحدة فقط.

بعدها بدقيقتين فقط، مرر أردا جولر البديل كرة في عمق دفاع خيتافي إلى كيليان مبابي، الذي سجل هدف فوز ريال مدريد، بالدقيقة 80.

وزادت معاناة خيتافي بعد طرد أليكس سانكريس، لحصوله على بطاقة حمراء، بعد إنذراه مرتين، في الدقائق 74 و84.

ليأتي الحل من دكة البدلاء، وينتصر ريال مدريد ضد خيتافي، ويرفع رصيده إلى 24 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، قبل الكلاسيكو.

ريال مدريد الدوري الإسباني كيليان مبابي

