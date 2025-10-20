يقترب نادي برشلونة الإسباني، من العودة لخوض المباريات على ملعبه الشهير "كامب نو"، بعد فترة طويلة من الغياب.

ويخوض نادي برشلونة مبارياته على ملعب "مونتجويك" في ظل عدم الحصول على التصاريح المطلوبة لخوض المباريات على ملعب "كامب نو".

العودة أمام أتلتيك بلباو

أعلنت رابطة الدوري الإسباني يوم الإثنين عن جدول مباريات الجولة الثالثة عشرة، حيث يستضيف نادي برشلونة نادي أتلتيك بلباو يوم السبت 22 نوفمبر في ملعب لم يُحدد بعد.

ويعمل نادي برشلونة على العودة إلى ملعب كامب نو بموافقة مجلس مدينة برشلونة للمرحلة 1ب، مما يعني أن الملعب جاهز للعمل، ويمكن لـ 45,401 مشجع التواجد في المدرجات، وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن كل شيء سيعتمد على ما إذا كان فنيو مجلس المدينة وإدارة الإطفاء سيمنحون رخصة الإشغال الأولي بمجرد اكتمال الأعمال والإصلاحات المطلوبة.

بخلاف ذلك، ستُقام مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على ملعب أوليمبيك دي مونتجويك قبل زيارة فريق هانسي فليك لتشيلسي يوم الثلاثاء 25 نوفمبر في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الخيارات التالية للعودة إلى كامب نو فهي السبت 29 أو الأحد 30 نوفمبر لمباراة برشلونة وألافيس، والثلاثاء 2 أو الأربعاء 3 ديسمبر لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.