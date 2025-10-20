المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

إعلان

تقارير: برشلونة قد يعود إلى ملعب كامب نو أمام أتلتيك بلباو

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:23 م 20/10/2025
ملعب كامب نو

ملعب كامب نو

يقترب نادي برشلونة الإسباني، من العودة لخوض المباريات على ملعبه الشهير "كامب نو"، بعد فترة طويلة من الغياب.

ويخوض نادي برشلونة مبارياته على ملعب "مونتجويك" في ظل عدم الحصول على التصاريح المطلوبة لخوض المباريات على ملعب "كامب نو".

العودة أمام أتلتيك بلباو

أعلنت رابطة الدوري الإسباني يوم الإثنين عن جدول مباريات الجولة الثالثة عشرة، حيث يستضيف نادي برشلونة نادي أتلتيك بلباو يوم السبت 22 نوفمبر في ملعب لم يُحدد بعد.

ويعمل نادي برشلونة على العودة إلى ملعب كامب نو بموافقة مجلس مدينة برشلونة للمرحلة 1ب، مما يعني أن الملعب جاهز للعمل، ويمكن لـ 45,401 مشجع التواجد في المدرجات، وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن كل شيء سيعتمد على ما إذا كان فنيو مجلس المدينة وإدارة الإطفاء سيمنحون رخصة الإشغال الأولي بمجرد اكتمال الأعمال والإصلاحات المطلوبة.

بخلاف ذلك، ستُقام مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على ملعب أوليمبيك دي مونتجويك قبل زيارة فريق هانسي فليك لتشيلسي يوم الثلاثاء 25 نوفمبر في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الخيارات التالية للعودة إلى كامب نو فهي السبت 29 أو الأحد 30 نوفمبر لمباراة برشلونة وألافيس، والثلاثاء 2 أو الأربعاء 3 ديسمبر لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني كامب نو أتلتيك بلباو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

