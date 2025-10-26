ما غيابات ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو؟

يترقب عشاق كرة القدم مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة، التي ستُقام على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الأحد المقبل في إطار الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويخوض كل فريق هذا الصراع الكبير مفتقدًا العديد من اللاعبين في مختلف المراكز، لكن كل طرف يهدف إلى تحقيق الفوز إما للحفاظ على الصدارة أو للعودة إلى القمة.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الأول برصيد 24 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات مقابل خسارة واحدة.

في المقابل، يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 22 نقطة، من 7 انتصارات، وتعادل واحد، وخسارة واحدة.

غيابات ريال مدريد:

أنطونيو روديجير

دافيد ألابا

غيابات برشلونة:

رافينيا

داني أولمو

روبرت ليفاندوفسكي

جوان جارسيا

تير شتيجن

جافي

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.