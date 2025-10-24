المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مبابي يحلق في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل جولة الكلاسيكو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:49 م 24/10/2025
كوبارسي ومبابي

كيليان مبابي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، صوب ملعب سانتياجو برنابيو لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة التي تقام ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

ويدخل الفريقان المباراة منتشيان بعد أن حققا الفوز في مباراتيهما بدوري أبطال أوروبا، حيث اكتسح برشلونة ضيفه أولمبياكوس 6-1، فيما فاز الريال على يوفنتوس بهدف نظيف.

ويتصدر ريال مدريد قبل المباراة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد بداية قوية في الموسم، حيث جمع الفريق الملكي 24 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطتين أمام غريمه برشلونة في المركز الثاني.

وعلى هامش الكلاسيكو، يضع كيليان مبابي، نجم هجوم ريال مدريد، عينه على حافز إضافي في المباراة، وهو الابتعاد بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني.

ويتصدر مبابي حاليا ترتيب هدافي الليجا برصيد 10 أهداف، بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو المرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

كيليان مبابي (ريال مدريد) - 10 أهداف

جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) - 6 أهداف

فيدات موريكي (ريال مايوركا) - 5 أهداف

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - 5 أهداف

كارل إدوارد بلايز إيتا إيونغ (ليفانتي) - 5 أهداف

تاجون بوكانان (فياريال) - 4 أهداف

طالع الترتيب كاملا من هنا

برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني

