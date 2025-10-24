المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تعليق رسمي.. هل ينتقل ألفاريز إلى برشلونة؟

محمد همام

كتب - محمد همام

11:44 م 24/10/2025
ألفاريز

جوليان ألفاريز

علّق فرناندو هيدالجو، مدير أعمال النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد، على حقيقة انتقال موكله إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اللاعب الأرجنتيني بالرحيل إلى صفوف "البلوجرانا"، في ظل رغبة اللاعب في التتويج بالبطولات وعدم رضاه عن طموحات مشروع أتلتيكو مدريد.

وقال وكيل أعمال ألفاريز في تصريحات لصحيفة "كالتشيو ميركاتو": "ما يُكتب مجرد تكهنات، لا شيء مما يُكتب صحيح."

وكانت صحيفة "سبورت" قد ذكرت مؤخرًا أن إدارة أتلتيكو مدريد حددت مبلغ 150 مليون يورو لبيع ألفاريز إلى برشلونة.

وانتقل صاحب الـ25 عامًا إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2024 قادمًا من مانشستر سيتي في صفقة ضخمة بلغت قيمتها حوالي 100 مليون يورو.

ويرتبط الدولي الأرجنتيني بعقد مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى صيف 2030، حيث خاض 68 مباراة مع النادي سجل خلالها 36 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة.

