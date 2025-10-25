مدرب ريال أوفييدو يوضح سبب غياب هيثم حسن

أوضح لويس كاريون المدير الفني لريال أوفييدو الإسباني، سبب عدم الدفع بلاعبه هيثم حسن خلال لقاء فريقه أمام جيرونا بالجولة العاشرة للدوري الإسباني الممتاز.

وكان لقاء جيرونا وأوفييدو قد انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 أمام أعين هيثم حسن الذي ظل حبيساً لدكة البدلاء.

وأجاب كاريون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة حين سُئل عن عدم إشراك هيثم: " هيثم يشارك على الجانب الأيمن، وأُفضّل أن يلعب على الأطراف لأنه ليس منهيًا رائعًا للهجمات ولا يسجل الكثير، لكنه جيد في مواقف واحد لواحد ".

وأضاف : " كنت أرى أن أليكس (ظهير جيرونا الأيسر) سيتفوق عليه في النهاية، لكنه مُتاح لنا، ربما كان يستحق الحصول على دقائق اليوم حقًا ".

هيثم حسن من أب مصري وأم تونسية وسبق وأن مثل المنتخبات الفرنسية على مستوى الشباب والناشئين.

ويحتل ريال أوفييدو المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط.