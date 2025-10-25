المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مدرب ريال أوفييدو يوضح سبب غياب هيثم حسن

وسيم أحمد

كتب - وسيم أحمد

10:44 م 25/10/2025
هيثم حسن

هيثم حسن

أوضح لويس كاريون المدير الفني لريال أوفييدو الإسباني، سبب عدم الدفع بلاعبه هيثم حسن خلال لقاء فريقه أمام جيرونا بالجولة العاشرة للدوري الإسباني الممتاز.

وكان لقاء جيرونا وأوفييدو قد انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 أمام أعين هيثم حسن الذي ظل حبيساً لدكة البدلاء.

وأجاب كاريون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة حين سُئل عن عدم إشراك هيثم: " هيثم يشارك على الجانب الأيمن، وأُفضّل أن يلعب على الأطراف لأنه ليس منهيًا رائعًا للهجمات ولا يسجل الكثير، لكنه جيد في مواقف واحد لواحد ".

وأضاف : " كنت أرى أن أليكس (ظهير جيرونا الأيسر) سيتفوق عليه في النهاية، لكنه مُتاح لنا، ربما كان يستحق الحصول على دقائق اليوم حقًا ".

هيثم حسن من أب مصري وأم تونسية وسبق وأن مثل المنتخبات الفرنسية على مستوى الشباب والناشئين.

ويحتل ريال أوفييدو المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط.

مباراة ريال أوفييدو القادمة
الدوري الإسباني هيثم حسن ريال أوفييدو

