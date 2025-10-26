المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
إما تأكيدها أو كسرها.. العقدة تحكم كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:40 ص 26/10/2025
برشلونة وريال مدريد

من مباراة سابقة بين برشلونة وريال مدريد

تسيطر العقدة على كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة، بين فريقين، أحدهما يسعى إلى تأكيدها والآخر يأمل في كسرها بعد سلسلة من الإخفاقات المتتالية.

ويستدرج ريال مدريد غريمه برشلونة، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب سانتياجو برنابيو، في مباراة تجمعهما ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني 2025-2026.

من يتصدر الدوري الإسباني؟

يعيش الفريقان أوضاعًا متشابهة إلى حد ما في منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم، لكن ريال مدريد يتفوق بفارق نقطتين عن برشلونة.

ويتصدر ريال مدريد بـ24 نقطة، بعد 8 انتصارات وخسارة وحيدة، فيما فاز برشلونة في 7 مباريات مع تعادل وخسارة، ليحسم الكلاسيكو المقبل بينهما صراع الصدارة في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

الغيابات في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

يعاني فريق المدرب الألماني هانز فليك، إذ يغيب 6 لاعبين من صفوف برشلونة عن لقاء ريال مدريد، هم رافينيا وداني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي وجوان جارسيا وتير شتيجن وجافي.

ويبدو الوضع أفضل بالنسبة إلى المدرب الإسباني تشابي ألونسو، إذ يفتقد ريال مدريد خدمات لاعبين فقط هما أنتونيو روديجير ودافيد ألابا.

بين تأكيد العقدة أو كسرها

أصبحت مباريات برشلونة عقدة بالنسبة لريال مدريد منذ وصول هانز فليك في صيف 2024، ما تأكد في الموسم الماضي.

والتقى برشلونة 4 مرات بريال مدريد في موسم 2024-2025 بواقع مباراتين في الدوري ومباراة في كل من الكأس والسوبر.

وتفوق برشلونة على ريال مدريد باكتساح، على النحو الآتي..

- الجولة 11 من الدوري الإسباني 2024-2025: (4-0) لبرشلونة

- الجولة 35 من الدوري الإسباني 2024-2025: (4-3) لبرشلونة

- نهائي كأس السوبر الإسباني 2025: (5-2) لبرشلونة

- نهائي كأس ملك إسبانيا 2025: (3-2) لبرشلونة

ويأمل ألونسو في إنهاء العقدة، بينما سيسعى برشلونة بالتأكيد إلى تأكيدها بعد أن أصبحت مصدر قوة بالنسبة لفريق فليك الذي يبدأ الكلاسيكو في كل مرة متفوقًا تمامًا في الجانب النفسي على ريال مدريد.

برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني

