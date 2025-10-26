سيخلف فليك مؤقتًا في الكلاسيكو.. من هو ماركوس سورج؟

ماركوس سورج صاحب الـ59 عامًا، سيعود إلى الجهاز الفني لبرشلونة خلال مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، بعد إيقاف هانسي فليك المدير الفني.

ويستضيف نادي ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد بـ24 نقطة، بعد 8 انتصارات وخسارة وحيدة، فيما فاز برشلونة في 7 مباريات مع تعادل وخسارة، ليحسم الكلاسيكو المقبل بينهما صراع الصدارة في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

قاد برشلونة في مناسبتين

في الموسم الماضي في ديسمبر، جلس سورج بالفعل على مقعد بدلاء برشلونة مرتين، بعد أن تلقى المدرب الألماني بطاقة حمراء في مباراة ضد ريال بيتيس وتم إيقافه لمباراتين.

لكن الذكرى ليست جيدة، إذ خسر الكتالونيون أمام ليجانيس وأتلتيكو مدريد، منهين عام 2024 بطعمٍ مرّ في أفواههم.

والآن يواجه سورج اختبارًا كبيرًا: ملعب سانتياجو برنابيو.

يوم الأربعاء، قررت لجنة المسابقات إيقاف هانسي فليك لمباراة واحدة بسبب طرده في مباراة يوم السبت الماضي ضد جيرونا على ملعب مونتجويك الأولمبي، وذلك بسبب احتجاجه – وفقًا لما ورد في تقرير الحكم.

وبعد القرار، قدم برشلونة استئنافًا أمام لجنة الاستئناف وكذلك أمام المحكمة الرياضية، لكن كلاهما رُفض، وبالتالي لن يتمكن المدرب الألماني من الجلوس على مقعد البدلاء في الكلاسيكو.

سيتولى سورج الذي عقد بالفعل مؤتمرًا صحفيًا قبل المباراة، المسؤولية.

من هو ماركوس سورج؟

سورج رجل هادئ ومتواصل، لكنه أيضًا شخص شديد الانضباط ومنهجي للغاية، عمل مع فليك كمساعد في المنتخب الألماني، ونشأت بينهما علاقة قوية جدًا، لكنه لم يكن المدرب الوحيد للمنتخب الألماني الذي عمل معه؛ فقد شكّل أيضًا ثنائيًا مع يواكيم لوف وهورست هروبيش.

على رأس الجهاز الفني، يمتلك سورج خبرة واسعة تتجاوز حدود المنتخب الألماني، فقد تولى تدريب فرق مثل شتوتجارتر كيكيرز 2، وهايدنهايم، وSSV أولم، وTSF ديتزينجن، وفرايبورج.

وفي ملعب "أوروبا بارك"، حيث قضى نصف عام قبل إقالته بسبب سوء النتائج، أشرف على فرق الشباب والرديف، كما تولى لاحقًا تدريب فريق بايرن ميونخ تحت 17 عامًا.

وقبل انضمامه إلى الجهاز الفني ليواكيم لوف، كان مدربًا لفريق ألمانيا تحت 19 عامًا، وفي عام 2014 فاز ببطولة أوروبا لفئته مع لاعبين بارزين مثل ليون جوريتسكا وجوشوا كيميش.

كلاعب، لعب سورج لعدة أندية ألمانية، من بينها TSF ديتزينجن وVfR مانهايم، حتى عام 1999، وشغل مركزَي المهاجم وصانع الألعاب الهجومي.