هناك مباريات لا تحتاج إلى مقدمة، يكفي موعد واحد وشعاري ناديين ليتركز اهتمام العالم كله في نقطة واحدة، فلا توجد مباراة تُجسّد معنى كرة القدم أكثر من الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.

ويستضيف نادي ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

منافسة وتاريخ وموهبة وعاطفة، كلها تتكثف في تسعين دقيقة على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، لتشلّ حركة كل ما حولها.

كل مواجهة بين ريال مدريد وبرشلونة تكتب فصلًا جديدًا في تاريخٍ لا ينضب، وكل نسخة من هذا اللقاء تأتي ومعها قصة جديدة تُروى وتُخلَّد.

لكن هذه المرة لن يكون الكلاسيكو مجرد مباراة أخرى، فأول لقاء بين الفريقين هذا الموسم يأتي بحافزٍ جديد، يعكس حاضر كرة القدم ومستقبلها: سيكون أغلى مباراة في التاريخ.

في رياضة أصبحت تُدار أكثر فأكثر بالاستثمار والموهبة والعولمة، يجسّد هذا الصدام حجم كرة القدم الحديثة كما لا يفعل أي لقاءٍ آخر.

مدريد يهيمن على قائمة الأغلى في العالم

تشابي ألونسو وهانسي فليك يقودان الفريقين الوحيدين القادرين على تحدي الهيمنة المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.

مشروعان مختلفان وفلسفتان تتقاطعان على مسرح واحد: المكان الذي تجد فيه كرة القدم دائمًا فصلًا جديدًا من التاريخ.

الكلاسيكو هي المباراة التي تولّد أكبر قدر من الترقب والتأثير على الكوكب، يخطو الآن خطوة جديدة نحو أن يصبح أغلى مباراة في تاريخ كرة القدم.

على أرض الملعب، سيشهد المشجعون مواجهة غير مسبوقة بين 22 لاعبًا تم اختيارهم لخوض أول كلاسيكو في الموسم.

الأثر الاقتصادي الهائل سينعكس داخل المستطيل الأخضر في هذه المباراة الافتتاحية، فإجمالي القيمة السوقية للاعبين الأساسيين يبلغ 1.771 مليار يورو.

أما عند احتساب القائمتين بالكامل، فإن المجموع يصل إلى 2.51 مليار يورو، في رقمٍ يؤكد أن كرة القدم في عصرنا لم تعد مجرد رياضة، بل أصبحت ظاهرة اقتصادية غير مسبوقة.

باختصار، هذا الكلاسيكو يُجسّد الاندماج المثالي بين كرة القدم والاقتصاد.

أغلى المباريات في تاريخ كرة القدم حتى الآن

ريال مدريد × برشلونة – كأس السوبر الإسباني 2025: 1.67 مليار يورو

مانشستر سيتي × ريال مدريد – دوري أبطال أوروبا 2024/25: 1.67 مليار يورو

ريال مدريد × آرسنال – دوري أبطال أوروبا 2024/25: 1.64 مليار يورو

ريال مدريد × مانشستر سيتي – دوري أبطال أوروبا 2023/24: 1.62 مليار يورو

آرسنال × ريال مدريد – دوري أبطال أوروبا 2024/25: 1.63 مليار يورو

باريس سان جيرمان × ريال مدريد – كأس العالم للأندية 2025: 1.61 مليار يورو

مانشستر سيتي × ريال مدريد – دوري أبطال أوروبا 2023/24: 1.58 مليار يورو

مانشستر سيتي × آرسنال – الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/24: 1.58 مليار يورو

ريال مدريد × برشلونة – الدوري الإسباني 2024/25: 1.54 مليار يورو

ليفربول × مانشستر سيتي – الدوري الإنجليزي الممتاز 2019/20: 1.53 مليار يورو

سبع من أصل عشر مباريات هي الأغلى في التاريخ ضمّت على الأقل فريقًا إنجليزيًا، أما ريال مدريد فقد ظهر في ثمانٍ من تلك المباريات، وفي المقابل، يظهر برشلونة مرتين فقط ضمن قائمة أغلى عشر مباريات حتى الآن.

لكن اليوم، سيتصدر العملاقان الإسبانيان القائمة معًا عندما تنطلق صافرة البداية في ملعب سانتياجو برنابيو.

953 مليون يورو مقابل 736 مليون يورو

نشر موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في القيم السوقية للاعبين حول العالم، دراسة حديثة حول القيمة السوقية لأندية الدوري الإسباني.

وأبرزت الدراسة تراجع قيمة فينيسيوس جونيور، الذي فقد صدارة أغلى اللاعبين لصالح لامين يامال، حيث أن النجم البرازيلي انخفضت قيمته من 200 مليون يورو في ديسمبر 2024 إلى 150 مليون يورو حاليًا، ومع ذلك، يظل تفوق ريال مدريد واضحًا بفضل تشكيلة يصعب على أي نادٍ مجاراتها.

ففي أول كلاسيكو هذا الموسم، يمكن لتشابي ألونسو أن يدفع بتشكيلة أساسية تبلغ قيمتها السوقية قرابة المليار يورو، وهو رقم يجعل بقية الأندية خارج دائرة المنافسة مع ريال مدريد في سوق الانتقالات.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية لتشكيلة ريال مدريد الأساسية 953 مليون يورو، وجاءت الأرقام على النحو التالي: تيبو كورتوا: 20 مليون يورو، داني كارفاخال: 8 ملايين يورو، إيدير ميليتاو: 30 مليون يورو، ديان هويسين: 70 مليون يورو، فران جارسيا وكاريراس: 50 مليون يورو، أوريلين تشواميني: 75 مليون يورو، أردا جولر: 60 مليون يورو، فيديريكو فالفيردي: 130 مليون يورو، جود بيلينجهام: 180 مليون يورو، فينيسيوس جونيور: 150 مليون يورو، كيليان مبابي: 180 مليون يورو.

ويتركّز الجزء الأكبر من القيمة السوقية في لاعبي الوسط والهجوم، مما يعكس أهمية الإبداع والأهداف في هيكل ريال مدريد الرياضي.

كما ساهمت صفقات الصيف الجديدة في إحداث قفزة اقتصادية كبيرة جعلت النادي الملكي يبتعد عن الجميع من حيث القيمة السوقية.

لاماسيا تجرّ العربة

من جهته، يمتلك برشلونة قيمة سوقية أقل قليلًا في تشكيلته الأساسية، لكنه يركّز على المواهب الصاعدة والرؤية طويلة المدى، حيث أن لاعبين مثل بيدري ولامين يامال وكوبارسي يشكّلون الجزء الأكبر من القيمة السوقية للفريق، فيما يحافظ باقي التشكيل على توازنٍ بين الأداء الفوري والإمكانات الاقتصادية المستقبلية التي تُبنى أساسًا على أكاديمية لاماسيا.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية لتشكيلة برشلونة الأساسية 736 مليون يورو، وجاءت الأرقام على النحو التالي: فويتشيك تشيزني: 1 مليون يورو، إيريك جارسيا: 25 مليون يورو، رونالد أراوخو: 35 مليون يورو، باو كوبارسي: 80 مليون يورو، أليخاندرو بالدي: 60 مليون يورو، بيدري: 140 مليون يورو، فرينكي دي يونج: 45 مليون يورو، فيرمين لوبيز: 60 مليون يورو، لامين يامال: 200 مليون يورو، فيران توريس: 50 مليون يورو، ماركوس راشفورد: 40 مليون يورو

ويَعِد أول كلاسيكو في الموسم بأن يكون مليئًا بالإثارة والندية داخل المستطيل الأخضر.

وبغض النظر عن القيم السوقية، سيدخل ريال مدريد وبرشلونة المواجهة مسلحين بالموهبة، والتكتيك، والروح التنافسية، إلى جانب بعض التوترات التي خلّفتها التصريحات الأخيرة، ليؤكدا مجددًا لماذا يظل هذا اللقاء واحدًا من أهم وأشهر المباريات في عالم كرة القدم.