ليفاندوفسكي يعود لتدريبات برشلونة

تلقى نادي برشلونة نبأ سارا بشأن مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي بات قريبا من العودة للمشاركة مع الفريق.

وكان برشلونة قد أعلن عن إصابة ليفاندوفسكي في الفخذ اليسرى قبل أسبوعين تقريبا، دون تحديد موعد واضح لعودته.

وذكرت صحيفة "SPORT" الإسبانية أن ليفاندوفسكي عاد إلى التدريبات الجماعية، ما يعزز الآمال في إمكانية مشاركته في مواجهة إلتشي بالدوري الإسباني هذا الأسبوع.

وأشار التقرير إلى أن خطة النادي تمثلت في إعادة ليفاندوفسكي تدريجيا إلى التدريبات الجماعية، مع متابعة دقيقة من الطاقم الطبي لمراقبة الأحمال التدريبية وتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في المباريات.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ37 عاما شارك في 9 مباريات مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف.

جدول مباريات اليوم

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا