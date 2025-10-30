يبدو أن الألماني هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، وجد ضالته في لاعب الوسط الشاب تومي ماركيز ليعتمد عليه خلال الفترة المقبلة بدلاً من بيدري المصاب.

بيدري كان قد تعرض لإصابة في الكلاسيكو، وسيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ستة أسابيع، مما أضطر فليك عن حلول جديدة في وسط الملعب.

بديل بيدري

وسطلت صحيفة "سبورت" الكتالونية الضوء على مشاركة ماركيز، لاعب برشلونة الرديف، لأول مرة في تدريبات الفريق الأول يوم الخميس تحت قيادة فليك، استعدادًا لمواجهة إلتشي الأحد المقبل في الدوري الإسباني.

نال تومي ماركيز إعجاب من الجهاز الفني بقدراته البدنية والفنية المميزة، حيث إنه يمتاز بالقوة البدنية والانضباط التكتيكي، إضافة إلى قدرته على منح التوازن لخط الوسط، وهو ما جعل فليك يفكر في منحه الفرصة لتعويض غياب بيدري.

وأشارت "سبورت" إلى أن استدعاء ماركيز للتدريب مع الفريق الأول جاء بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده التاسع عشر، ليكون يومًا تاريخيًا في مسيرته الواعدة، وسط توقعات قوية بأن يكون ضمن قائمة برشلونة لمواجهة إلتشي.

ويستعد برشلونة لملاقاة إلتشي مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني، لمصالحة الجماهير بعد إخفاق الكلاسيكو.