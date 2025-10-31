ذا أثلتيك: توتر العلاقة بين ألونسو ونجوم ريال مدريد

تظل غرفة ملابس ريال مدريد، هي أبرز تحديات تشابي ألونسو المدير الفني الجديد للفريق هذا الموسم.

ألونسو تولى تدريب ريال مدريد، بداية من شهر يونيو الماضي بعقد لمدة 3 مواسم.

بداية ألونسو مع ريال مدريد، تبدو مستقرة على متسوى النتائج؛ إذ أنه لم يتلق سوى هزيمة واحدة في ديربي مدريد أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني.

لكن على الرغم من بداية ألونسو القوية، إلا أن غرفة الملابس حديث دائم حول ما إذا كان يستطيع التعامل معها، في ظل امتلاك نجوم كثر على رأسهم، كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، ودريجو، وجود بيلينجهام.

وذكرت شبكة "ذا أثليتيك"، أن التوترات بين ألونسو وبعض لاعبي ريال مدريد، تزايدت مع عدم رضا العديد من لاعبي الفريق عن أسلوب إدارة المدرب الباسكي وكيفية فرضه تغييرات مهمة منذ تعيينه.

وأوضح التقرير، أن هناك حالة من الإحباط داخل غرفة الملابس، حيث يشعر العديد من كبار اللاعبين بعدم الاحترام وعدم الرضا، وشعور بأن ألونسو أصبح أكثر بعدا عنهم مقارنة بسلفه كارلو أنشيلوتي.

وكشفت ذا أثلتيك، أيضًا أن العديد من اللاعبين المخضرمين الآخرين غير راضين عن الطريقة التي عوملوا بها من قبل ألونسو، ومنزعجين من كيفية ملاءمتهم (أو عدم ملاءمتهم) لأفكاره التكتيكية للفريق، على الرغم من وجود لاعبين من نفس المكانة في النادي سعداء جدًا بكيفية سير الأمور حتى الآن.

قد يكون الوضع مثيرا للقلق بالنسبة لألونسو، نظرا لسوابق مدربي ريال مدريد السابقين الذين حاولوا فرض أسلوب لعب معين، أو الذين أزعجوا اللاعبين النجوم الذين اعتادوا على اتباع أسلوبهم الخاص.

ويُعد فينيسيوس جونيور، هو اللاعب الذي عبر بشكل علني عن عدم رضاه على خروجه في مباراة الكلاسيكو، حيث اعترض بشدة، قبل أن يعتذر مرة أخرى.