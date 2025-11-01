المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 1
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 0
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

0 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

ظاهرة في مايوركا.. برشلونة يستهدف إعادة جان فيرجيلي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:43 م 01/11/2025
جان فيرجيلي نجم ريال مايوركا

جان فيرجيلي نجم ريال مايوركا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أن نادي برشلونة يستهدف استعادة خدمات جناحه الشاب جان فيرجيلي، الذي انتقل لصفوف ريال مايوركا في الصيف الماضي، مقابل 3.5 مليون يورو.

وأكدت صحيفة سبورت، أن برشلونة احتفظ بنسبة 50% من قيمة بيع اللاعب مستقبلًا، تحسبًا لتألقه مع ريال مايوركا، وهو ما حدث بالفعل في بداية الموسم الحالي، حيث أصبح بمثابة ظاهرة لجماهير فريقه بسبب مهاراته الكبيرة رغم صغر سنه.

وأوضحت أن ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، كان يدرك حجم قدرات اللاعب الموهوب، وحاولوا تأمين مستقبله، ليصبح لاعبًا لا يمس في حسابات جاجوبا أراساتي مدرب ريال مايوركا.

وأضافت أن وكلاء فيرجيلي يتلقون عروضًا هائلًا لبيعه في الصيف المقبل، حيث قد يصل سعره إلى 20 أو 30 مليون يورو في الميركاتو، لكن من غير المرجح أن يتم بيعه في الشتاء.

وأشارت إلى أن برشلونة قد يوافق على بيع لاعبه بمبلغ ضخم للاستفادة ماديًا بنصف قيمة الصفقة، أو تقديم عرض مماثل للعروض المقدمة له، من أجل استعادة خدمات الجناح صاحب الـ19 عامًا.

وشارك جان في 7 مباريات مع النادي ومنتخب الشباب هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين آخرين.

مباراة مايوركا القادمة
برشلونة ريال مايوركا جان فيرجيلي

