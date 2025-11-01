ظاهرة في مايوركا.. برشلونة يستهدف إعادة جان فيرجيلي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أن نادي برشلونة يستهدف استعادة خدمات جناحه الشاب جان فيرجيلي، الذي انتقل لصفوف ريال مايوركا في الصيف الماضي، مقابل 3.5 مليون يورو.

وأكدت صحيفة سبورت، أن برشلونة احتفظ بنسبة 50% من قيمة بيع اللاعب مستقبلًا، تحسبًا لتألقه مع ريال مايوركا، وهو ما حدث بالفعل في بداية الموسم الحالي، حيث أصبح بمثابة ظاهرة لجماهير فريقه بسبب مهاراته الكبيرة رغم صغر سنه.

وأوضحت أن ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، كان يدرك حجم قدرات اللاعب الموهوب، وحاولوا تأمين مستقبله، ليصبح لاعبًا لا يمس في حسابات جاجوبا أراساتي مدرب ريال مايوركا.

وأضافت أن وكلاء فيرجيلي يتلقون عروضًا هائلًا لبيعه في الصيف المقبل، حيث قد يصل سعره إلى 20 أو 30 مليون يورو في الميركاتو، لكن من غير المرجح أن يتم بيعه في الشتاء.

وأشارت إلى أن برشلونة قد يوافق على بيع لاعبه بمبلغ ضخم للاستفادة ماديًا بنصف قيمة الصفقة، أو تقديم عرض مماثل للعروض المقدمة له، من أجل استعادة خدمات الجناح صاحب الـ19 عامًا.

وشارك جان في 7 مباريات مع النادي ومنتخب الشباب هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين آخرين.