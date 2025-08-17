اقتنص فريق باريس سان جيرمان الانتصار من نظيره فريق نانت، بمشاركة مصطفى محمد، في إطار مواجهات الجولة الأولى من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

باريس سان جيرمان حل ضيفًا على نظيره فريق نانت، مساء اليوم الأحد، على ملعب لا بوجوار، في ختام منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

أحداث مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان

مرت أول 20 دقيقة عمر مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان، دون محاولات حقيقية أو خطيرة على مرمى الفريقين، وسط التكتل الدفاعي والإغلاق المحكم لمنافذ اللعب.

حاول مصطفى محمد تهديد باريس سان جيرمان، بعدما انطلق من الناحية اليمنى ثم أرسل كرة عرضية ارتطمت بجسد المدافع، ثم تحولت إلى ركلة ركنية لصالح نانت، في الدقيقة 30.

تأثر أداء باريس سان جيرمان بشكل واضح خلال مجريات الشوط الأول، بالتغييرات العديدة التي أجراها لويس إنريكي، بعدما أبقى على 7 لاعبين من القوام الأساسي على دكة البدلاء.

مفاجآت في تشكيل باريس سان جيرمان ضد نانت.. طالع التفاصيل من هنا

كاد جونزالو راموس يسجل الهدف الأول لصالح باريس، في الدقيقة 42، بعدما تلقى تمريرة بينية ثم رواغ حارس نانت، وسدد كرة ساقطة في المرمى الخالٍ قبل أن يلمسها الحارس بأطراف أصابعه، لترتطم في العارضة وتبتعد خارج المرمى.

وحصل مصطفى محمد على مخالفة في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لكن نانت لم يستفد من اللعبة، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ماذا قدم مصطفى محمد ضد باريس سان جيرمان؟ طالع التفاصيل من هنا

تغييرات باريس سان جيرمان

اللعب ظل سلبيًا مع انطلاق الشوط الثاني، ليقرر لويس إنريكي التدخل وإجراء 4 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 61، بدخول أشرف حكيمي ونونو مينديز وديزيري دوي وعثمان ديمبيلي.

وتمكن باريس سان جيرمان من إنهاء صمود نانت، في الدقيقة 67، بعدما سجل الهدف الأول من تسديدة أطلقها فيتينيا، ارتطمت في أحد لاعبي المنافس وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

خروج مصطفى محمد

شهدت مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان، تسجيل هدفًا جديدًا لصالح فريق العاصمة، في الدقيقة 77، عن طريق جونزالو راموس، لكن حكم المباراة قرر إلغائه لوجود تسلل.

بعدها مباشرة قرر لويس إنريكي الدفع بالجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، بدلًا من جونزالو راموس، كما أن مدرب نانت قرر إخراج مصطفى محمد، في الدقيقة 78.

واكتفى باريس سان جيرمان بالفوز بهدف دون رد فقط، في أولى مباريات الموسم الجديد ضد نظيره نانت، ليحصد النقاط الثلاثة، ويضع نفسه ضمن الفائزين في افتتاحية الدوري الفرنسي.