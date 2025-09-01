المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الإعلان بعد مواجهة مصر.. باريس سان جيرمان يقترب من ضم التونسي خليل العياري

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:03 م 01/09/2025
خليل العياري

خليل العياري

اقترب الجناح خليل العياري، لاعب فريق الملعب التونسي، من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد محمد محجوب، رئيس نادي الملعب التونسي، اقتراب الصفقة من الحسم، مع تبقي تفاصيل صغيرة.

صباحك أوروبي.. جارسيا ينقذ برشلونة.. وغياب شرقي

وقال محجوب في تصريح لإذاعة "آي أف أم" التونسية إن العياري (20 عاما) سينضم إلى سان جيرمان بالإعارة لموسم واحد، مع أحقية الشراء بمليون دولار.

وأضاف: "باريس اكتشفوا العياري في كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما، وتحدثوا معنا بعدها".

وأشار محجوب إلى أن فرقا إنجليزية وإسبانية طلبت التعاقد مع العياري، موضحا: "أردنا أن نُعطي خليل فرصة خوض معايشة مع سان جيرمان".

تقارير: مانشستر سيتي يحسم صفقة دوناروما

وأكّد محجوب أن النادي أعطى الموافقة على انتقال اللاعب وأن الصفقة اكتملت "بنسبة 99.9%".

ومن المرتقب أن ينضم العياري إلى سان جيرمان بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب التونسي الثاني في مباراتين وديتين أمام مصر في 6 و9 سبتمبر ضمن التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس العرب قطر 2025.

وذكرت تقارير تونسية سابقا أن العياري خاض فترة اختبارات في الفريق الرديف لباريس سان جيرمان قبل نحو أسبوعين.

جدول مباريات اليوم

باريس سان جيرمان الملعب التونسي خليل العياري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

