كلام فى الكورة
روسي وأوكراني في فريق واحد.. التوتر يسيطر على باريس سان جيرمان

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:36 م 06/09/2025
زابارني

الأوكراني زابارني مع باريس سان جيرمان

يسيطر التوتر على غرفة ملابس نادي باريس سان جيرمان، بعدما انضم لاعب أوكراني إلى الفريق الذي يضم بين صفوفه لاعبًا روسيًا.

ويعيش باريس سان جيرمان أفضل أوقاته مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، إثر تحقيق 5 ألقاب في عام 2025، بواقع ثلاثية محلية، إلى جانب بطولتين قاريتين، دوري أبطال أوروبا ثم السوبر الأوروبي على الترتيب.

توتر في غرفة ملابس باريس سان جيرمان

أشار موقع فوت ميركاتو الفرنسي إلى أن غرفة ملابس باريس سان جيرمان تشهد هذا الصيف علاقة من نوع خاص بين لاعبين روسي وأوكراني، بعد انضمام المدافع إيليا زابارني ليزامل الحارس ماتفي سافونوف.

الأوكراني زابارني والروسي سافونوف أصبح لزامًا عليهما التعامل معًا رغم الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا.

وعلق المدرب لويس إنريكي على انضمام زابارني، وعلاقة ذلك بسافونوف، بقوله: "ما أفكر فيه هو أن الرياضة، وكرة القدم بشكل خاص، أفضل طريقة لمساعدة الناس على خلق الترابط بدلًا من الانفصال".

هجوم أوكراني

انتقد رياضيون أوكرانيون انتقال زابارني إلى صفوف نادٍ يضم لاعبًا روسيًا.

وقال دينيس بويكو، حارس أوكراني سابق، في تصريحات نشرها موقع frenchfootballweekly الفرنسي: "لحسن الحظ أن هذا الحارس (سافونوف) لا يلعب.. هذا أمر إيجابي، تحدثت أيضًا مع زابارني، وأعلم أنه اشترط بالفعل ألا يكون هذا اللاعب جزءًا من باريس سان جيرمان، لكن للأسف لا يمكن أن يحدث كل شيء كما نتمناه، هذا الرجل لديه عقد لا يمكن فسخه بتلك الطريقة".

رد روسي

رفض سافونوف الرد على ما قاله بويكو بشأن ما أشيع بأن زابارني اشترط رحيل حارس باريس سان جيرمان، مكتفيًا بقول: "لا تعليق".

علاقة مهنية بين زابارني وسافونوف

وعلق زابارني في تصريحات نشرتها صحيفة لو باريزيان الفرنسية، بقوله: "فيما يتعلق بسافونوف.. يجب أن أتعامل معه باحترافية خلال الحصص التدريبية، لكن في ظل استمرار الحارس، ما زلت أؤيد تمامًا العزلة التامة لكرة القدم الروسية".

وما يؤكد أن الثنائي لن يصبح صديقين أبدًا، أن زابارني قام بمتابعة حسابات جميع لاعبي باريس سان جيرمان عبر موقع إنستجرام باستثناء سافونوف.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان

