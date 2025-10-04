كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تطورات حالة 6 لاعبين مصابين بين صفوف الفريق قبل مواجهة ليل في الدوري الفرنسي.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفاً على نظيره ليل، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

تطورات حالة 6 مصابين في باريس سان جيرمان

يمتلك النادي الباريسي 6 لاعبين مصابين بين صفوفه قبل مواجهة ليل، هم: جواو نيفيز وديزيري دوي وعثمان ديمبلي وماركينيوس وفابيان رويز وخفيتشا كفاراتسخيليا.

يواصل جواو نيفيز وديزيري دوي برنامجيهما التأهيليين، بينما يواصل عثمان ديمبيلي برنامجه التأهيلي في مركز سبيتار.

كما يواصل ماركينيوس برنامجه العلاجي، ويواصل فابيان رويز الذي تعرض لإصابة في العضلة المقربة، برنامجه العلاجي.

ويواصل خفيتشا كفاراتسخيليا برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد عضلي في أوتار الركبة.