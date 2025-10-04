المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بينهم ديمبلي وكفارتسخيليا.. باريس سان جيرمان يكشف تطورات حالة 6 مصابين

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:20 م 04/10/2025
إصابة خفيتشا كفاراتسخيليا

كفاراتسخيليا

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تطورات حالة 6 لاعبين مصابين بين صفوف الفريق قبل مواجهة ليل في الدوري الفرنسي.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفاً على نظيره ليل، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

تطورات حالة 6 مصابين في باريس سان جيرمان

يمتلك النادي الباريسي 6 لاعبين مصابين بين صفوفه قبل مواجهة ليل، هم: جواو نيفيز وديزيري دوي وعثمان ديمبلي وماركينيوس وفابيان رويز وخفيتشا كفاراتسخيليا.

يواصل جواو نيفيز وديزيري دوي برنامجيهما التأهيليين، بينما يواصل عثمان ديمبيلي برنامجه التأهيلي في مركز سبيتار.

كما يواصل ماركينيوس برنامجه العلاجي، ويواصل فابيان رويز الذي تعرض لإصابة في العضلة المقربة، برنامجه العلاجي.

ويواصل خفيتشا كفاراتسخيليا برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد عضلي في أوتار الركبة.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي عثمان ديمبلي خفيتشا كفاراتسخيليا ديزيري دوي

