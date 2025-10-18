المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أول تعثر مع بوكونيولي.. موناكو يتعادل مع أنجيه في الدوري الفرنسي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:57 م 18/10/2025
مباراة موناكو ضد أنجيه

مباراة موناكو ضد أنجيه

واصل نادي موناكو نزيف النقاط في بطولة الدوري الفرنسي، بعدما تعادل مع مضيفه أنجيه، بنتيجة 1-1، مساء السبت، في إطار لقاءات الأسبوع الثامن من المسابقة.

وسقط موناكو في فخ التعادل، بالمواجهة الأولى لمدربه البلجيكي الجديد سيباستيان بوكونيولي، بعد إقالة المدير الفني السابق آدي هوتر.

وتقدم موناكو عن طريق فلوران بالوجون في الدقيقة 72، لكن أنجيه خطف التعادل بهدف صديقي شريف في الدقيقة 85.

وفشل موناكو في تحقيق اي انتصار خلال آخر 3 جولات من الدوري الفرنسي، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة، يتواجد بها في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.

ورفع أنجيه رصيده إلى 6 نقاط، يحتل بها المركز السابع عشر، وقبل الأخير في جدول الترتيب.

مباراة موناكو القادمة
موناكو الدوري الفرنسي أنجيه

