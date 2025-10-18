واصل نادي موناكو نزيف النقاط في بطولة الدوري الفرنسي، بعدما تعادل مع مضيفه أنجيه، بنتيجة 1-1، مساء السبت، في إطار لقاءات الأسبوع الثامن من المسابقة.

وسقط موناكو في فخ التعادل، بالمواجهة الأولى لمدربه البلجيكي الجديد سيباستيان بوكونيولي، بعد إقالة المدير الفني السابق آدي هوتر.

وتقدم موناكو عن طريق فلوران بالوجون في الدقيقة 72، لكن أنجيه خطف التعادل بهدف صديقي شريف في الدقيقة 85.

وفشل موناكو في تحقيق اي انتصار خلال آخر 3 جولات من الدوري الفرنسي، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة، يتواجد بها في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.

ورفع أنجيه رصيده إلى 6 نقاط، يحتل بها المركز السابع عشر، وقبل الأخير في جدول الترتيب.