حقق محمد علاء، بطل منتخب مصر للتجديف، إنجازًا تاريخيًا بحصوله على الميدالية الذهبية في سباق القارب الفردي فئة العمومي خفيف الوزن، ضمن منافسات بطولة فيليخ الدولية المقامة في النمسا خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجاري.

ونجح علاء في انتزاع المركز الأول بعد أداء استثنائي، مسجلًا زمنًا قدره 7 دقائق و9 ثوانٍ، متفوقًا على منتخب النمسا صاحب المركز الثاني، وكرواتيا التي جاءت ثالثة، فيما حلت سلوفينيا رابعة.

وكان البطل المصري قد وجّه إنذارًا مبكرًا لمنافسيه منذ اليوم الأول للبطولة، بعدما تصدّر التصفيات بزمن 7 دقائق و18 ثانية، ليؤكد تفوقه أمام نخبة من أبرز نجوم اللعبة.

وشهدت البطولة مشاركة تسع دول هي: النمسا، كرواتيا، التشيك، ألمانيا، المجر، سلوفينيا، سلوفاكيا، اليونان، إلى جانب مصر، ليعزز محمد علاء مكانة التجديف المصري على الساحة الدولية.

من جانبه أشاد اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف بهذا الإنجاز وفوز محمد علاء بطل فراعنة التجديف في البطولة فيليخ الدولية بالنمسا أمر جيد ويؤكد نجاح سياسية مجلس إدارة الاتحاد الذي وضع خطة طويلة الأجل يتم تنفيذها بدقة لحين المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بلوس أنجلوس.

وقال اللواء شريف القماطي أن منتخب مصر للتجديف يملك عناصر مميزة ويضم بين صفوفة مواهب كثيرة ونسعى دائماً لتجهيزهم للمشاركات القارية والعالمية.