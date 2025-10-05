ازداد موقف منتخب مصر تحت 20 عامًا صعوبة، في بطولة كأس العالم للشباب، بعد النتائج المفاجأة، التي انتهت بها مباراتي المجموعة الثالثة، بصعود منتخب المكسيك برفقة المغرب.

وخطف منتخب المكسيك بطاقة التأهل بانتصاره على المغرب بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، وفي المقابل حقق المنتخب الإسباني فوزًا ثمينًا على البرازيل بنتيجة 1-0.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 4 نقاط محتلًا المركز الثالث، ومتفوقًا على منتخب مصر، في صراع أفضل الثوالث، حيث يمتلك منتخب مصر 3 نقاط فقط.

فرص منتخب مصر في كأس العالم للشباب

وكان منتخب مصر قد احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، خلف تشيلي صاحبة الأرض، بفارق بطاقة صفراء وحيدة، بعد التساوي بين المنتخبين في كافة المعايير الآخرى.

وينتظر منتخب مصر بقيادة مدربه أسامة نبيه، مباريات المجموعة الرابعة، ثم الخامسة والسادسة، لتحديد مصيره، من التأهل للدور المقبل، أو الوداع المبكر من مرحلة المجموعات.

ويحتاج المنتخب الوطني لتعثر منتخبات مجموعتين من الثلاثة، وأبرزهم: نيجيريا، جنوب أفريقيا أو فرنسا، وتعادل كوبا مع أستراليا، أو انتصار الأخيرة بفارق هدف وحيد فقط، لضمان خطف بطاقة العبور للدور المقبل.

ترتيب مجموعات كأس العالم للشباب.. صراع مشتعل في أفضل الثوالث

وجاء ترتيب أفضل الثوالث في مرحلة المجموعات حتى الآن على النحو التالي:

1- كوريا الجنوبية (4 نقاط)

2- إسبانيا (4 نقاط)

3- جنوب أفريقيا (3 نقاط): وتتساوى مع منتخب فرنسا، لكن كتيبة الديوك تتفوق على صعيد المواجهات المباشرة، مع تبقي مباراة لكلا منهما.

4- نيجيريا (3 نقاط): تمتلك فارق أهداف 0.

5- مصر (3 نقاط): تمتلك فارق أهداف -2

6- كوبا (نقطة وحيدة)