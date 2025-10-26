المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"فتح تحقيقا داخليا".. وزارة الرياضة تكشف رفض الاتحاد الفرنسي للمصارعة تجنيس المصريين

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:16 م 26/10/2025
وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشباب والرياضة

كشفت وزارة الشباب والرياضة، تلقيها بيان رسمي من الكونفدرالية الأفريقية، حول موقف الاتحاد الفرنسي للمصارعة، في ظل المطالب بوقف عملية تجنيس اللاعبين المصريين.

رفض تجنيس المصريين

وقالت وزارة الشباب والرياضة إن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تلقى خطابًا رسميًا من فؤاد مسكوت رئيس الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة ونائب رئيس الاتحاد الدولي.

أضاف البيان أن ئيس الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة خاطب رسميًا الاتحاد الفرنسي للمصارعة للاستفسار عن حالات التجنيس غير القانونية التي تم رصدها، في ضوء التعامل مع الملف بمنتهى الجدية حفاظًا على حقوق الاتحادات الوطنية والرياضيين الأفارقة، وفي مقدمتهم الاتحاد المصري للمصارعة.

واصل البيان أن مسكوت تلقى ردًا رسميًا من الاتحاد الفرنسي للمصارعة يؤكد الالتزام الكامل بلوائح الاتحاد الدولي للمصارعة، ورفضه القاطع لأي ممارسات تتعارض مع القواعد المنظمة لتغيير الجنسية الرياضية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الفرنسي فتح تحقيقًا داخليًا شاملًا بشأن الوقائع محل الشكوى.

أشار البيان إلى أن فؤاد مسكوت أعرب عن تقديره للتعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، مشيدًا بدورها الداعم للاتحاد المصري للمصارعة، ومؤكدًا حرص الاتحاد على صون حقوق الرياضيين المصريين وضمان تطبيق القوانين الدولية بكل شفافية وعدالة.

اختتم البيان أن هذا الخطاب يأتي في إطار التنسيق المتواصل بين الكونفدرالية الإفريقية ووزارة الشباب والرياضة بشأن متابعة ملف التجنيس الرياضي، تأكيدًا على رفض القارة الإفريقية لأي ممارسات تخل بنزاهة المنافسات أو تمس الحقوق المشروعة للرياضيين.

كان عبد الله شعبان، المصارع المصري بوزن 55 كجم، كشف عبر يلا كورة عن اختياره تمثيل فرنسا في قادم البطولات.. طالع التفاصيل بالكامل من هنا

وزارة الشباب والرياضة الاتحاد الدولي للمصارعة التجنيس الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة الاتحاد المصري للمصارعة

