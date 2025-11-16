قد يشهد صيف 2026 سوق انتقالات مثيرًا في الدوري المصري، حيث تنتهي عقود أكثر من نجم، وتحديدًا في أندية القمة سواء الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز.

وينتهي عقد أربعة لاعبين من صفوف الأهلي، وهم الدولي المالي أليو ديانج، ومعه حسين الشحات، وأحمد عبد القادر، وأحمد نبيل "كوكا".

وكانت مصادر من داخل النادي الأهلي كشفت عبر "يلا كورة" عن وجود رغبة من جانب إدارة "القلعة الحمراء" في تجديد عقود رباعي الفريق.

في المقابل، لدى فريق الزمالك ثلاثة لاعبين تنتهي عقودهم بعد نهاية الموسم، وهم: أحمد عبد الرحيم "إيشو"، ومحمد السيد، ونبيل عماد "دونجا".

ويضم فريق بيراميدز أيضًا نجومًا من المقرر أن تنتهي عقودهم في الصيف المقبل، ويُعد من أبرزهم الثلاثي الأجنبي فيستون مايلي، وبلاتي توريه، ووليد الكرتي.

وكانت تقارير صحفية محلية قد كشفت في وقت سابق عن وجود رغبة قوية من جانب إدارة بيراميدز في تجديد عقود الأجانب الثلاثة.

لاعب آخر من خارج القطبين ينتهي عقده في صيف 2026، وهو الدولي الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط فريق بتروجت.

حمدان جذب أنظار الزمالك منذ الصيف الماضي قبل أن يتجدد الاهتمام في فترة الانتقالات الشتوية، كما دخل النادي الأهلي في الصفقة.

وذكرت تقارير صحفية محلية عن فتح إدارة بتروجت الباب لرحيل لاعبه في يناير المقبل بشرط الحصول على قيمة الصفقة كاش دون تقسيط.

