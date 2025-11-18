المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
اتحاد السلة يعلن حضور 600 مشجع في مباريات نهائي دوري المرتبط

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

08:27 م 18/11/2025
الأهلي والاتحاد

الأهلي والاتحاد

نجح مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، في الحصول على موافقة الجهات الأمنية لحضور 600 مشجع في مباريات نهائي دوري المرتبط - رجال حسبما تحدث بيان للاتحاد.

وأناب عمرو مصيلحي كلاً من أحمد الشرقاوي عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، ومحمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد وأحمد كامل رئيس لجنة المسابقات لحضور الإجتماع الأمني، والذي شهد حضور مساعد مدير أمن الجيزة بقطاع السادس من أكتوبر، وكلاً من مندوبي أندية الأهلي والاتحاد.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 600 مشجع في المباراة الواحدة، بواقع 300 مشجع لكل فريق، على أن يتم حجز التذاكر عبر شركة تذكرتي بقيمة 100 جنيه للتذكرة الواحدة.

ووجه عمرو مصيلحي الشكر إلى الجهات الأمنية لموافقتها على حضور الجماهير في نهائي دوري المرتبط، وثمن مجهودات أحمد الشرقاوي للتنسيق مع الجهات الأمنية من أجل حضور الجماهير.

وأكد مصيلحي أن اتحاد كرة السلة حريص بشكل كامل على حضور الجماهير في جميع المنافسات بما يخدم الصالح العام لكرة السلة المصرية.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الذهاب بمنافسات المرتبط للناشئين تحت 18 عامًا يوم 22 نوفمبر الجاري في تمام السادسة مساءً. فيما تقام مباراة الرجال في الساعة الثامنة والنصف مساءً وذلك على صالة زويل بمدينة السادس من أكتوبر.

بينما تقام مواجهات إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، يوم 24 نوفمبر الجاري في تمام الخامسة مساءً، بينما تقام مواجهة الكبار في السابعة والنصف مساءً.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور النهائي بعد الفوز على سبورتنج، فيما صعد الاتحاد على حساب جاره سموحة.

يذكر أن منافسات دوري المرتبط لكرة السلة ستحدد من خلالها مواجهات الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر المؤهلة للدوري الأفريقي ، وذلك بناءً على ترتيب الفرق المشاركة.

الأهلي الاتحاد السكندري كرة سلة

