كشف الاتحاد المصري للسباحة، في بيان رسمي، تفاصيل وفاة يوسف محمد سباح نادي الزهور، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية تحت 12 عاما.

وتوفى السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور، اليوم الأربعاء، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية تحت 12 عاما.

وأكد الاتحاد المصري للسباحة، أن يوسف محمد وافته المنية، عقب نقله إلى مستشفى دار الفؤاد المجاورة لاستاد القاهرة.

وأشار اتحاد السباحة، إلى أن وفاة يوسف محمد جاءت بعد تعرضه لحالة إغماء خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

وتقدم الاتحاد المصري للسباحة بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة اللاعب الراحل، معربين عن بالغ حزنهم لرحيله المفاجئ، وداعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وأعلن الاتحاد المصري للسباحة، الحداد 3 أيام حزنًا على وفاة اللاعب يوسف محمد لاعب نادي الزهور.

كما أعلن محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور، الحداد لمدة 3 أيام بعد وفاة يوسف محمد سباح النادي.