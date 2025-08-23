ابحث عن نادٍ آخر.. روما يصدم نجمه الجديد بعد 6 أشهر فقط

أدرج نادي روما الإيطالي الظهير الأيسر الهولندي أنس صلاح الدين ضمن قائمة الانتقالات، بعد أقل من ستة أشهر على انضمامه للفريق قادماً من نادي تفينتي الهولندي في صفقة بلغت قيمتها 8.5 مليون يورو، مع إضافات محتملة بقيمة 2 مليون يورو.

ورغم توقعات كبيرة، إلا أن مشاركات صلاح الدين مع الفريق العاصمي اقتصرت على ثلاث مباريات تنافسية فقط، بإجمالي 153 دقيقة، ساهم خلالها في صناعة هدف واحد تحت قيادة المدرب السابق كلاوديو رانييري.

لكن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً فشل في إقناع المدرب الجديد جيان بييرو جاسبريني خلال التدريبات التحضيرية للموسم، حيث تم استبعاده من تشكيلة الفريق في المباراة الودية أمام نيوم.

ووفقاً لصحيفة "إل تيمبو" الإيطالية، تلقى صلاح الدين تعليمات بالبحث عن نادٍ جديد، مع توقعات بأن تكون الإعارة مع خيار الشراء هي الخيار الأقرب لمغادرته ملعب الأوليمبيكو، نظراً لقيمة الصفقة الأصلية.

من هو أنس صلاح الدين؟

يذكر أن صلاح الدين، الذي تخرج من أكاديمية أياكس الشهيرة، كان قد انتقل إلى تفينتي في 2022 قبل أن يوقع مع روما في يناير الماضي.