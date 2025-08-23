المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ابحث عن نادٍ آخر.. روما يصدم نجمه الجديد بعد 6 أشهر فقط

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:53 م 16/08/2025
روما

صلاح الدين خارج حسابات روما

أدرج نادي روما الإيطالي الظهير الأيسر الهولندي أنس صلاح الدين ضمن قائمة الانتقالات، بعد أقل من ستة أشهر على انضمامه للفريق قادماً من نادي تفينتي الهولندي في صفقة بلغت قيمتها 8.5 مليون يورو، مع إضافات محتملة بقيمة 2 مليون يورو.

نيوم يستهدف مدافع روما

ورغم توقعات كبيرة، إلا أن مشاركات صلاح الدين مع الفريق العاصمي اقتصرت على ثلاث مباريات تنافسية فقط، بإجمالي 153 دقيقة، ساهم خلالها في صناعة هدف واحد تحت قيادة المدرب السابق كلاوديو رانييري.

لكن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً فشل في إقناع المدرب الجديد جيان بييرو جاسبريني خلال التدريبات التحضيرية للموسم، حيث تم استبعاده من تشكيلة الفريق في المباراة الودية أمام نيوم.

ووفقاً لصحيفة "إل تيمبو" الإيطالية، تلقى صلاح الدين تعليمات بالبحث عن نادٍ جديد، مع توقعات بأن تكون الإعارة مع خيار الشراء هي الخيار الأقرب لمغادرته ملعب الأوليمبيكو، نظراً لقيمة الصفقة الأصلية.

روما يتحرك للتعاقد مع سانشو

من هو أنس صلاح الدين؟

يذكر أن صلاح الدين، الذي تخرج من أكاديمية أياكس الشهيرة، كان قد انتقل إلى تفينتي في 2022 قبل أن يوقع مع روما في يناير الماضي.

مباراة روما القادمة
أياكس روما جاسبريني أنس صلاح الدين تفينتي الأوليمبيكو سوق الانتقالات

