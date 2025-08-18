المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رباعي مرشح.. إصابة لوكاكو تدفع نابولي لضم مهاجم جديد

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:19 م 18/08/2025
إصابة لوكاكو

إصابة لوكاكو مهاجم نابولي في ودية أولمبياكوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي نابولي بدأ في البحث عن مهاجم جديد، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، بسبب إصابة البلجيكي روميلو لوكاكو.

لوكاكو يغيب لعدة أسابيع عن نابولي

وتعرض لوكاكو لإصابة في الفخذ، خلال مواجهة أولمبياكوس الودية، يوم 14 أغسطس الجاري، ومن المتوقع غيابه لعدة أسابيع.

إصابة لوكاكو في ودية نابولي.. وغياب محتمل عن بداية الدوري الإيطالي

وأكدت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن نابولي سيصدر تحديثًا بشأن إصابة لاعبه اليوم، لكن جيوفاني مانا المدير الرياضي لنابولي بدأ بالفعل في البحث عن تعزيز خط الهجوم بصفقات جديدة.

زيركزي وماتيتا على طاولة نابولي

وأضافت أن أبرز المرشحين لتدعيم هجوم نابولي هم: جوشوا زيركزي (مانشستر يونايتد)، جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، أرتيم دوفبيك (روما)، ونيكولا كرستوفيتش (ليتشي).

وكان نابولي قد تعاقد مع لورينزو لوكا من أودينيزي، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء، لكنه أصبح اللاعب الوحيد المتاح في بداية الموسم لقيادة خط الهجوم، بعد رحيل جيوفاني سيميوني وجياكومو راسبادوري.

ويستعد نابولي للإعلان عن صفقته السابعة هذا الصيف، بعدما وصل الظهير الأيسر الإسباني ميجيل جوتيريز لإيطاليا، للخضوع للفحوصات الطبية اليوم الإثنين.

وكان لوكاكو أحد أبرز العناصر في تشكيل نابولي الموسم الماضي، والذي ساهم في قيادة كتيبة المدرب أنطونيو كونتي لتحقيق لقب الدوري الإيطالي، بعدما سجل 14 هدفًا وصنع 10 آخرين.

مباراة نابولي القادمة
نابولي لوكاكو إصابة لوكاكو

