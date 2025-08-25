المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتفوق أمام بارما.. وأتالانتا يسقط في فخ التعادل

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:10 ص 25/08/2025
أتالانتا

صورة أرشيفية

انتهت مباريات الدوري الإيطالي، التي انطلقت الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، والتي جرت ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المسابقة.

وجرت يوم الأحد 4 مباريات من منافسات الدوري الإيطالي، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة، وهي: كالياري أمام فيورنتينا، كومو أمام لاتسيو، أتالانتا أمام بيزا كالتشيو، يوفنتوس أمام بارما.

الدوري الإيطالي.. فيورنتينا يتعثر.. وكومو يعبر لاتسيو

مباراة يوفنتوس أمام بارما

نجح يوفنتوس في تحقيق الفوز أمام نظيره بارما، بثنائية نظيفة في المباراة التي جرت بين الفريقين، لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، ليرفع البيانكونيري رصيده إلى 3 نقاط.

وافتتح جوناثان ديفيد التسجيل في الدقيقة 59 من عمر المباراة، قبل أن يضيف دوسان فلاهوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

"سيعود إلى ألمانيا".. تقرير: فشل صفقة بونيفاس إلى ميلان

مباراة أتالانتا أمام بيزا

فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين أتالانتا وبيزا، بهدف لكل فريق وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأحرز إيزاك هين لاعب أتالانتا الهدف الأول لصالح بيزا في الدقيقة 26 بالخطأ في مرماه، ونجح سكاماكا في تعديل النتيجة بالدقيقة 50.

الدوري الإيطالي يوفنتوس أتالانتا بيزا

