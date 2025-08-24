المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"سيعود إلى ألمانيا".. تقرير: فشل صفقة بونيفاس إلى ميلان

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:49 م 24/08/2025
فيكتور بونيفاس

فيكتور بونيفاس

فشلت صفقة انتقال فيكتور بونيفاس، من باير ليفركوزن إلى ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد عدم نجاح اللاعب في اجتياز الكشف الطبي الذي خضع له.

وحاز بونيفاس على إعجاب إدارة ميلان، من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق الهجومية، إلا أن اللاعب لن تكتمل إجراءات انتقاله إلى الروسونيري بعدما تبين وجود مشاكل في الكشف الطبي.

مشكلة طبية تهدد حلم بونيفاس بالانضمام إلى ميلان

فشل صفقة بونيفاس

ذكر فابريزيو رومانو، الصحفي المختص في سوق الانتقالات أن صفقة فيكتور بونيفاس إلى ميلان لن تتم بعد فشل اللاعب في اجتياز الفحوصات الطبية اللازمة لعملية الانتقال.

ولم يف اتفاق ميلان مع باير ليفركوزن على بنود الصفقة، في نجاحها بعد إجراء اللاعب للكشف الطبي، ونص الحديث بين الناديين على أن يتم انتقال بونيفاس مقابل 5 ملايين يورو كقيمة إعارة مع وجود خيار شراء بقيمة 24 مليون يورو.

ويعود بونيفاس إلى ألمانيا لاستكمال مسيرته مع ناديه، بعد فشل انتقاله إلى ميلان، إذ تواجد اللاعب في ميلانو خلال اليومين الماضيين، ولكن استمراره في إيطاليا لن يكفي لانتقاله إلى الروسونيري.

بعد 4 فحوصات طبية.. صفقة بونيفاس إلى ميلان مهددة بالفشل

رؤية ليفركوزن

كان قد تحدث سيمون رولفز، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن، عن انتقال بونيفاس، قائلًا: "إذا عاد بونيفاس إلى ليفركوزن، فستُلغى صفقة ميلان هذا ليس سرًا كبيرًا".

وأضاف المدير الرياضي: "إعادة التفاوض على الصفقة؟ لا أعتقد أن ذلك سيحدث، حالته البدنية تحسنت مقارنة بالبداية".

ميلان باير ليفركوزن فيكتور بونيفاس

