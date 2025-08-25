المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب يوفنتوس: فلاهوفيتش في كامل تركيزه مع الفريق.. وديفيد لاعب مهم للغاية

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:54 ص 25/08/2025
يوفنتوس

صورة أرشيفية

تحدث إيجور تيدور، المدير الفني لنادي يوفنتوس، عن فوز فريقه أمام بارما في المباراة التي جمعت بينهما لحساب منافسات الدوري الإيطالي.

وحسم يوفنتوس تفوقه أمام نظيره بارما بثنائية دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، وأقيمت المواجهة في ملعب يوفنتوس.

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتفوق أمام بارما.. وأتالانتا يسقط في فخ التعادل

تصريحات مدرب يوفنتوس

واستهل إيجور تيودور تصريحاته التي أدلى بها لشبكة DAZN، قائلًا: "أحمل معي كل المشاعر إلى المنزل لقد كانت مباراة صعبة، ولم نتوقع أن يلعب بارما بهذا الإغلاق الدفاعي، ولم يكن من السهل إيجاد المساحات أمام فريق منظم بهذا الشكل".

وتابع: "كنا جيدين في عدم تلقي الأهداف، وليس من البديهي أن تفوز على أرضك أمام فريق طموح مثله، هذه المباريات الأولى في الموسم لا تكون سهلة أبدًا، لكن من دخل من اللاعبين أدى بشكل جيد".

وأضاف: "كان لديهم جودة في الكرات الثابتة وعلى أسلوب لعب قديم يعتمد على الهجمات المرتدة المنظمة، البدلاء كانوا مفيدين".

وأكمل: "فلاهوفيتش في كامل تركيزه مع الفريق، وقام بشهر من التحضير المثالي، وسنرى ما سيحدث خلال هذا الأسبوع المتبقي، ثم نفهم الصورة أكثر بالنسبة لي، هو يقدم أداءً جيدًا وقد سجل هدفًا بجودة عالية".

وأتم مدرب يوفنتوس: "جوناثان ديفيد يعرف كيف يتحرك داخل منطقة الجزاء، وهذا أمر رائع. لاعب مهم للغاية".

تقارير: يوفنتوس يرفض عرضًا من أهلي جدة لضم لوكاتيلي

الدوري الإيطالي يوفنتوس إيجور تيدور

