مويس كين يمدد عقده مع فيورنتينا حتى 2029

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي صباح السبت عن تمديد عقد نجمه مويس كين مع الفريق التوسكاني حتى عام 2029، مع تعديل قيمة الشرط الجزائي لتصل إلى 62 مليون يورو، بحسب شبكة سكاي سبورت.

كين يوقع عقدًا جديدًا مع فيورنتينا

وكان كين قد انضم إلى فيورنتينا بداية موسم 2024/25، ونجح في تسجيل 25 هدفًا خلال 44 مباراة بجميع المسابقات في موسمه الأول، مؤكدًا تأثيره الكبير على أداء الفريق.

من جانبه، أعرب كين عن امتنانه للإدارة والجماهير: "أود أن أشكر الرئيس كوميسو وفريق الإدارة على دعمهم المستمر منذ قدومي إلى فلورنسا، كما أشكر جماهيرنا على حبهم ودعمهم، وهو ما دفعني لتقديم أفضل أداء الموسم الماضي، وسأسعى لتقديم المزيد هذا الموسم مع زملائي والمدرب".

وكان الشرط الجزائي في عقد كين السابق يقدر بـ52 مليون يورو، وتم رفعه الآن إلى 62 مليون يورو، على أن يظل سارياً خلال الفترة من 1 إلى 15 يوليو.

