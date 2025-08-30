المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مويس كين يمدد عقده مع فيورنتينا حتى 2029

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:45 م 30/08/2025
كين

نجم فيورنتينا مويس كين

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي صباح السبت عن تمديد عقد نجمه مويس كين مع الفريق التوسكاني حتى عام 2029، مع تعديل قيمة الشرط الجزائي لتصل إلى 62 مليون يورو، بحسب شبكة سكاي سبورت.

كين يوقع عقدًا جديدًا مع فيورنتينا

وكان كين قد انضم إلى فيورنتينا بداية موسم 2024/25، ونجح في تسجيل 25 هدفًا خلال 44 مباراة بجميع المسابقات في موسمه الأول، مؤكدًا تأثيره الكبير على أداء الفريق.

مانشستر يونايتد يناقش عودة دي خيا

من جانبه، أعرب كين عن امتنانه للإدارة والجماهير: "أود أن أشكر الرئيس كوميسو وفريق الإدارة على دعمهم المستمر منذ قدومي إلى فلورنسا، كما أشكر جماهيرنا على حبهم ودعمهم، وهو ما دفعني لتقديم أفضل أداء الموسم الماضي، وسأسعى لتقديم المزيد هذا الموسم مع زملائي والمدرب".

وكان الشرط الجزائي في عقد كين السابق يقدر بـ52 مليون يورو، وتم رفعه الآن إلى 62 مليون يورو، على أن يظل سارياً خلال الفترة من 1 إلى 15 يوليو.

طالع مواعيد مباريات اليوم من هنا

مباراة فيورنتينا القادمة
الدوري الإيطالي فيورنتينا مويس كين فلورنسا روكو كوميسو أهداف الموسم

