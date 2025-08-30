المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هويلوند يعود إلى إيطاليا.. الكشف الطبي مع نابولي الأحد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:32 م 30/08/2025
هويلوند

الدنماركي راسموس هويلوند

يستعد مهاجم مانشستر يونايتد، الدولي الدنماركي راسموس هويلوند، للوصول إلى إيطاليا يوم الأحد لإجراء الفحوصات الطبية مع نادي نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي، تمهيدًا لتوقيع عقده رسميًا، وفق ما أفاد موقع "Football Italia".

نابولي يستعد لاستقبال هويلوند

وأكد التقرير أن نابولي توصل لاتفاق كامل مع مانشستر يونايتد بشأن انتقال هوجلوند، رغم تقارير سابقة تحدثت عن اهتمام نادي آر بي لايبزيج بالحصول على خدمات اللاعب.

دي بروين يفتتح عدّاد أهدافه مع نابولي

ويأتي اهتمام نابولي بهوجلوند بعد إصابة روميلو لوكاكو الخطيرة في الفخذ، حيث كان اللاعب الدنماركي الهدف الأول لتعزيز هجوم الفريق هذا الموسم.

ويعود هوجلوند إلى الدوري الإيطالي بعد تجربة ناجحة مع أتالانتا، حيث سجل 10 أهداف في 34 مباراة بجميع المسابقات خلال موسم 2022-2023.

قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو عام 2023.

طالع مواعيد مباريات اليوم من هنا

مباراة نابولي القادمة
مانشستر يونايتد الدوري الإيطالي نابولي انتقالات اللاعبين روميلو لوكاكو راسموس هويلوند أتالانتا

