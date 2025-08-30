هويلوند يعود إلى إيطاليا.. الكشف الطبي مع نابولي الأحد

يستعد مهاجم مانشستر يونايتد، الدولي الدنماركي راسموس هويلوند، للوصول إلى إيطاليا يوم الأحد لإجراء الفحوصات الطبية مع نادي نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي، تمهيدًا لتوقيع عقده رسميًا، وفق ما أفاد موقع "Football Italia".

نابولي يستعد لاستقبال هويلوند

وأكد التقرير أن نابولي توصل لاتفاق كامل مع مانشستر يونايتد بشأن انتقال هوجلوند، رغم تقارير سابقة تحدثت عن اهتمام نادي آر بي لايبزيج بالحصول على خدمات اللاعب.

دي بروين يفتتح عدّاد أهدافه مع نابولي

ويأتي اهتمام نابولي بهوجلوند بعد إصابة روميلو لوكاكو الخطيرة في الفخذ، حيث كان اللاعب الدنماركي الهدف الأول لتعزيز هجوم الفريق هذا الموسم.

ويعود هوجلوند إلى الدوري الإيطالي بعد تجربة ناجحة مع أتالانتا، حيث سجل 10 أهداف في 34 مباراة بجميع المسابقات خلال موسم 2022-2023.

قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو عام 2023.

