في صفقة مجانية.. ميلان يستهدف تومياسو

أفادت تقارير أن نادي ميلان يدرس إمكانية التعاقد مع الياباني تاكيهيرو تومياسو، لاعب أرسنال السابق، في صفقة انتقال حر.

أُغلق باب الانتقالات في الدوري الإيطالي، لكن لا يزال الباب مفتوحا أمام اللاعبين الذين انتهت عقودهم.

ولا يرتبط تومياسو بأي ناد حاليا بعد فسخ عقده مع أرسنال بالتراضي في يوليو الماضي، بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

وأشار موقع "فوتبول إيطاليا" إلى أن ميلان يريد التأكد من جاهزية اللاعب البالغ من العمر 26 عاما قبل التحرك لضمه.

وتجدر الإشارة إلى أن تومياسو لم يشارك سوى في 84 مباراة مع المدفعجية على مدار 4 سنوات، وهو ما يثير الشكوك حول إمكانية الاعتماد عليه كلاعب أساسي.

وسبق لتومياسو اللعب في إيطاليا مع بولونيا من عام 2019 إلى عام 2021، قبل بيعه إلى أرسنال مقابل 18.6 مليون يورو.

