كلام فى الكورة
في صفقة مجانية.. ميلان يستهدف تومياسو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:31 م 04/09/2025
تومياسو

تومياسو

أفادت تقارير أن نادي ميلان يدرس إمكانية التعاقد مع الياباني تاكيهيرو تومياسو، لاعب أرسنال السابق، في صفقة انتقال حر.

أُغلق باب الانتقالات في الدوري الإيطالي، لكن لا يزال الباب مفتوحا أمام اللاعبين الذين انتهت عقودهم.

ولا يرتبط تومياسو بأي ناد حاليا بعد فسخ عقده مع أرسنال بالتراضي في يوليو الماضي، بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

وأشار موقع "فوتبول إيطاليا" إلى أن ميلان يريد التأكد من جاهزية اللاعب البالغ من العمر 26 عاما قبل التحرك لضمه.

وتجدر الإشارة إلى أن تومياسو لم يشارك سوى في 84 مباراة مع المدفعجية على مدار 4 سنوات، وهو ما يثير الشكوك حول إمكانية الاعتماد عليه كلاعب أساسي.

وسبق لتومياسو اللعب في إيطاليا مع بولونيا من عام 2019 إلى عام 2021، قبل بيعه إلى أرسنال مقابل 18.6 مليون يورو.

جدول مباريات اليوم 

ميلان أرسنال تاكيهيو تومياسو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

