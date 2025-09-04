كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن قيم تشكيلات أندية الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026، والتي شهدت تراجع إنتر ميلان وصيف الموسم الماضي، بينما تواجد نابولي حامل اللقب في الصدارة.

وبالرغم من أن إنتر ميلان يمتلك أعلى فاتورة رواتب للاعبيه في الدوري الإيطالي، لكنه تراجع للمركز الرابع، في التصنيف السنوي لقيم تشكيلات الكالتشيو.

تنشر مجلة "كالتشيو إي فينانزا" تصنيفاتها سنويًا، حيث تحسب القيمة الإجمالية لكل فريق، من خلال جمع فاتورة الرواتب، مع معدلات إهلاك عقود اللاعبين في كل نادٍ، وهي عبارة عن التكلفة السنوية المحسوبة من رسوم انتقال اللاعبين.

نابولي يتصدر قائمة أغلى التشكيلات في الدوري الإيطالي

تقدم نابولي إلى الصدارة، بتكلفة إجمالية لتشكيلته بلغت 240.5 مليون يورو، منها 130.5 مليون يورو لمعدلات الإهلاك، و110 ملايين يورو لأجور اللاعبين.

وجاء يوفنتوس في المركز الثاني، بإجمالي 235 مليون يورو (112 مليون يورو لمعدلات الإهلاك و123 مليون يورو لأجور اللاعبين).

إنتر ميلان هو الفريق الوحيد الذي يدفع رواتب أعلى من البيانكونيري، حيث تبلغ تكلفة تشكيلته الإجمالية 194.7 مليون يورو، منها 53.2 مليون يورو فقط لمعدلات الإهلاك و141.7 مليون يورو لأجور اللاعبين.

يحتل ميلان المركز الثالث في ترتيب هذا الموسم، بتكاليف إهلاك تبلغ 93 مليون يورو، بالإضافة إلى 104.5 مليون يورو للأجور، ليصل الإجمالي إلى 197.5 مليون يورو.

ويأتي بعد ذلك كلا من روما، ثم أتالانتا وبعده فيورنتينا، وفي المركز الثامن نادي لاتسيو، الذي نجح في زيادة تكلفة تشكيلته لهذا الموسم، على الرغم من حظر الانتقالات الذي يمنع النادي من التعاقد مع أي لاعب، إلا من كان على سبيل الإعارة.