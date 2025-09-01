المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد موسم ونصف.. إلماس يعود إلى نابولي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:02 م 01/09/2025
إلماس

إلماس يعود إلى نابولي

أعلن نادي نابولي عبر بيان رسمي، اليوم الإثنين، عودة اللاعب المقدوني إليف إلماس إلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

ويعرف إلماس الأجواء جيدًا في نابولي، إذ سبق له أن ارتدى هذا القميص لمدة خمس سنوات، محققًا لقب الدوري الإيطالي 2023 مع المدرب لوتشيانو سباليتي.

عودة إلماس إلى نابولي

ذكر نابولي عبر بيان رسمي أن النادي نجح في الحصول على خدمات إلماس، قادمًا من لايبزيج.

وأوضح أن إلماس انضم إلى نابولي لمدة موسم وحيد على سبيل الإعارة، مع تضمين بند الشراء في عقد صاحب الـ25 عامًا.

وخاض إلماس 189 مباراة في جميع المسابقات الرسمية مع نابولي في فترته الأولى، سجل خلالها 19 هدفًا.

وكان إلماس انتقل إلى لايبزيج في يناير 2024 بـ24 مليون يورو، ثم خرج معارًا في الصيف التالي إلى تورينو.

مباراة نابولي القادمة
الدوري الإيطالي نابولي إليف إلماس

