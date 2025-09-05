كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان بدأ بالفعل البحث عن بديل لحارسه الفرنسي مايك ماينان، الذي ينتهي عقده مع الفريق في يونيو 2026، وسط توقعات بعدم تجديده لعقده مع الروسونيري.

ميلان يستعد لرحيل ماينيان ويتحرك نحو سوزوكي

ووفقًا لموقع كالتشيو ميركاتو، فإن إدارة ميلان تضع الحارس الياباني زيون سوزوكي، لاعب بارما، ضمن أبرز المرشحين لخلافة ماينان، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه.

وكان نادي تشيلسي الإنجليزي قد حاول التعاقد مع ماينان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن عرض البلوز لم يلب مطالب ميلان، ما دفع النادي الإيطالي لرفض الصفقة.

ومع اقتراب نهاية عقده، من المنتظر أن يستأنف تشيلسي مساعيه لضم الحارس الفرنسي مجانًا الصيف المقبل.

ويواصل ميلان مراقبة سوزوكي عن قرب خلال الموسم الحالي، في ظل قناعة داخل الإدارة بإمكانية أن يصبح الحارس الياباني الخيار المثالي لحماية عرين الفريق بعد رحيل ماينان.

