ميلان يخطط لمرحلة ما بعد ماينان.. ياباني على رأس البدائل

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:42 م 05/09/2025
مايك ماينان حارس ميلان

مايك ماينان

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان بدأ بالفعل البحث عن بديل لحارسه الفرنسي مايك ماينان، الذي ينتهي عقده مع الفريق في يونيو 2026، وسط توقعات بعدم تجديده لعقده مع الروسونيري.

ميلان يستعد لرحيل ماينيان ويتحرك نحو سوزوكي

ووفقًا لموقع كالتشيو ميركاتو، فإن إدارة ميلان تضع الحارس الياباني زيون سوزوكي، لاعب بارما، ضمن أبرز المرشحين لخلافة ماينان، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه.

ترتيب الدوري الإيطالي 2025 /2026

وكان نادي تشيلسي الإنجليزي قد حاول التعاقد مع ماينان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن عرض البلوز لم يلب مطالب ميلان، ما دفع النادي الإيطالي لرفض الصفقة.

ومع اقتراب نهاية عقده، من المنتظر أن يستأنف تشيلسي مساعيه لضم الحارس الفرنسي مجانًا الصيف المقبل.

ويواصل ميلان مراقبة سوزوكي عن قرب خلال الموسم الحالي، في ظل قناعة داخل الإدارة بإمكانية أن يصبح الحارس الياباني الخيار المثالي لحماية عرين الفريق بعد رحيل ماينان.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2025 /2026

ميلان تشيلسي الدوري الإيطالي بارما سوزوكي ماينيان

