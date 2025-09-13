كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن أن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي، يجهز ثنائي جديد لقيادة خط الخلفي، بعد إصابة المدافع أمير رحماني.

وأكدت صحيفة كورييري ديلو سبورت، أن أنطونيو كونتي يميل إلى إشراك ثنائي جديد في قلب الدفاع، لمباراة نابولي المقبلة في الدوري الإيطالي ضد فيورنتينا، بعد فترة التوقف الدولي.

شكوك حول جاهزية رحماني.. وبونجيورنو يقترب من المشاركة أساسيًا مع نابولي

وأوضحت أنه تحوم الشكوك حول مشاركة أمير رحماني، بينما يسعى أليساندرو بونجيورنو لاستعادة كامل لياقته البدنية.

ورغم تعاقد نابولي مع سام بوكيما لاعب بولونيا مقابل 31 مليون يورو خلال الميركاتو الصيفي، لكن كونتي تمسك بثنائية الموسم الماضي، المكونة من رحماني وخوان جيسوس، في أول مباراتين له في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

بنود معينة للشراء وشرط جزائي.. تفاصيل عقد هويلوند مع نابولي

وقد يتغير هذا الوضع في المباراة المقبلة ضد فيورنتينا، حيث يسعى أليساندرو بونجيورنو للحصول على مكان في التشكيل الأساسي.

إصابة رحماني تمنح الفرصة لمدافع نابولي الجديد

وفي الوقت ذاته، استُبعد رحماني من مباراة كوسوفو الودية ضد السويد مساء الإثنين، وعاد بدلًا من ذلك إلى نابولي، لإجراء مزيد من الفحوصات لتقييم إصابته العضلية.

دجيكو: نابولي المرشح الأبرز للسكوديتو.. وفيورنتينا يحتاج بعض الوقت

وصنع أليساندرو هدف فوز نابولي القاتل أمام كالياري لزميله فرانك أنجيسا، مما سيدفع كونتي للاعتماد عليه بصفة أساسية أمام فيورنتينا، ومن المتوقع أن يجاوره الوافد الجديد سام بوكيما.