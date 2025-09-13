ترتيب الدوري الإيطالي.. نابولي ويوفنتوس على الصدارة

يستعرض "يلا كورة" جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم "2025-2026" بعد فوز يوفنتوس ونابولي.

وانطلقت الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، اليوم السبت، بفوز كالياري على بارما (2-0)، يوفنتوس وإنتر ميلان (4-3)، نابولي وفيورنتينا (3-1).

نابولي ويوفنتوس على صدارة

يعتلي نابولي صدارة الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط بعدما حقق الفوز في أول ثلاث جولات بالمسابقة، وبفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب نفس الرصيد.

للتعرف على ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الثالثة، غدًا الأحد، بمواجهة روما مع تورينو، أتالانتا ضد ليتشي، بيزا كالتشيو أمام أودينيزي.

كما يلتقي ساسولو مع لاتسيو، ويستضيف ميلان نظيره بولونيا.

ويشهد يوم الإثنين المقبل مباراتين بين هيلاس فيرونا ضد كريمونيسي، كومو مع جنوى.

طالع نتائج مباريات الدوري الإيطالي من هنا