مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

ترتيب الدوري الإيطالي.. نابولي ويوفنتوس على الصدارة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:58 م 13/09/2025
يوفنتوس ضد إنتر

يوفنتوس ضد إنتر

يستعرض "يلا كورة" جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم "2025-2026" بعد فوز يوفنتوس ونابولي.

وانطلقت الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، اليوم السبت، بفوز كالياري على بارما (2-0)، يوفنتوس وإنتر ميلان (4-3)، نابولي وفيورنتينا (3-1).

نابولي ويوفنتوس على صدارة

يعتلي نابولي صدارة الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط بعدما حقق الفوز في أول ثلاث جولات بالمسابقة، وبفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب نفس الرصيد.

للتعرف على ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الثالثة، غدًا الأحد، بمواجهة روما مع تورينو، أتالانتا ضد ليتشي، بيزا كالتشيو أمام أودينيزي.

كما يلتقي ساسولو مع لاتسيو، ويستضيف ميلان نظيره بولونيا.

ويشهد يوم الإثنين المقبل مباراتين بين هيلاس فيرونا ضد كريمونيسي، كومو مع جنوى.

طالع نتائج مباريات الدوري الإيطالي من هنا

 

 

الدوري الإيطالي يوفنتوس إنتر ميلان نابولي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

التعليقات

