المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

في سن الـ40.. هدف مودريتش التاريخي يقود ميلان إلى الفوز على بولونيا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:00 ص 15/09/2025
ميلان

مودريتش يحتفل بأول أهدافه مع ميلان

قاد اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، نادي ميلان، إلى تحقيق فوز ثمين على حساب بولونيا، في مباراة جمعت بينهما على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي.

وكتب مودريتش التاريخ في منافسات الدوري الإيطالي في سن الـ40 عامًا.

هدف تاريخي لمودريتش مع ميلان

نجح ميلان في الفوز (1-0) على بولونيا بفضل هدف لوكا مودريتش.

وسجل مودريتش هدفه في الدقيقة 61 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلقى تمريرة أرضية من البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس، حولها من لمسة واحدة إلى هدف في شباك بولونيا.

وشهدت مباراة ميلان وبولونيا إصابة الحارس الفرنسي مايك ماينان، كما تحصل المدرب ماسيميليانو أليجري على بطاقة حمراء في الدقيقة 90 بسبب اعتراضه على القرارات التحكيمية.

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا، بات مودريتش سادس أكبر لاعب يسجل هدفًا في الدوري الإيطالي.

وعلى مستوى الروسونيري، أصبح مودريتش أكبر لاعب خط وسط يسجل هدفًا لميلان في منافسات الدوري الإيطالي عن عمر 40 عامًا و5 أيام، محطمًا رقم نيليس ليدهولم.

ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

نتائج الجولة الثالثة في الدوري الإيطالي من هنا

مباراة ميلان القادمة
الدوري الإيطالي ميلان لوكا مودريتش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg