قاد اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، نادي ميلان، إلى تحقيق فوز ثمين على حساب بولونيا، في مباراة جمعت بينهما على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي.

وكتب مودريتش التاريخ في منافسات الدوري الإيطالي في سن الـ40 عامًا.

هدف تاريخي لمودريتش مع ميلان

نجح ميلان في الفوز (1-0) على بولونيا بفضل هدف لوكا مودريتش.

وسجل مودريتش هدفه في الدقيقة 61 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلقى تمريرة أرضية من البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس، حولها من لمسة واحدة إلى هدف في شباك بولونيا.

وشهدت مباراة ميلان وبولونيا إصابة الحارس الفرنسي مايك ماينان، كما تحصل المدرب ماسيميليانو أليجري على بطاقة حمراء في الدقيقة 90 بسبب اعتراضه على القرارات التحكيمية.

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا، بات مودريتش سادس أكبر لاعب يسجل هدفًا في الدوري الإيطالي.

وعلى مستوى الروسونيري، أصبح مودريتش أكبر لاعب خط وسط يسجل هدفًا لميلان في منافسات الدوري الإيطالي عن عمر 40 عامًا و5 أيام، محطمًا رقم نيليس ليدهولم.

