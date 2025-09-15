فاردي من الظهور الأول مع كريمونيزي

اكتفى نادي كريمونيزي بالتعادل السلبي مع مضيفه هيلاس فيرونا، في مباراة شهدت الظهور الأول لجيمي فاردي في منافسات الدوري الإيطالي 2025-2026.

كريمونيزي حل ضيفًا على فيرونا، اليوم الإثنين، في ملعب بينتيجودي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإيطالي.

كريمونيزي يتعادل في الظهور الأول لفاردي

شارك جيمي فاردي من مقاعد البدلاء أمام هيلاس فيرونا عند حدود الدقيقة 59.

وسعى فيرونا إلى الفوز أكثر من كريمونيزي، خاصة أن المباراة أقيمت على أرضه، رغم أن الأخير يظهر بانطلاقة أفضل بكثير في منافسات الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ولم يشكل صاحب الـ38 عامًا أي خطورة حقيقية على مرمى هيلاس فيرونا، مكتفيًا فقط بضربة رأسية في الدقائق الأخيرة، تصدى لها الحارس لورينزو مونتيبو بسهولة.

وبقي فيرونا في المركز السادس عشر بالدوري الإيطالي بنقطتين فقط، بينما يواصل كريمونيزي نتائجه الجيدة، ليصعد إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

يشار إلى أن فاردي يخوض أول تجربة في مسيرته مع كرة القدم خارج إنجلترا.

ترتيب الدوري الإيطالي

نتائج الجولة الثالثة في الدوري الإيطالي