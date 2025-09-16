يوفنتوس يخطط لتأمين نجمه بعقد طويل الأمد

يسعى يوفنتوس لتأمين مستقبل نجمه التركي الشاب كينان يلديز، أحد أبرز لاعبي الفريق رغم صغر سنه، من خلال تمديد عقده حتى عام 2030.

يوفنتوس يتمسك بكينان يلديز بعقد جديد حتى 2030

وفقًا لصحيفة "لا ستامبا"، من المتوقع أن يوقع اللاعب الدولي عقدًا جديدًا براتب صافٍ يتجاوز 6 ملايين يورو سنويًا، شاملة المكافآت، في خطوة تعكس التزام النادي بالاحتفاظ بموهبته الواعدة.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الثالثة

أظهر يلديز، الذي شارك في 52 مباراة مع البيانكونيري الموسم الماضي، مسجلاً 12 هدفًا و9 تمريرات حاسمة، أهميته الكبيرة للفريق.

ويأتي هذا القرار بعد رفض يوفنتوس عروضًا مغرية من أندية مثل تشيلسي وأرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أن أي نادٍ يرغب في ضم اللاعب سيحتاج لدفع أكثر من 100 مليون يورو.

في الوقت نفسه، تستمر أنظار ريال مدريد في مراقبة تطورات يلديز عن كثب، لكن اللاعب يبدو مركزًا على مشواره مع يوفنتوس.

ومع انطلاق مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا بمواجهة بوروسيا دورتموند مساء الثلاثاء، من المتوقع أن يكون يلديز أحد الأسماء الأساسية في تشكيلة المدرب إيغور تيودور.

لماذا فشل يوفنتوس في ضم كولو مواني ونجح توتنهام في حسم الصفقة؟