تحدث فينتشنزو رايولا، وكيل الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، بشأن علاقة صاحب الـ26 عامًا بميلان، كما تطرق إلى المزيد من الكواليس الخاصة بانتقاله إلى مانشستر سيتي في الصيف.

وانضم دوناروما إلى مانشستر سيتي، قادمًا من باريس سان جيرمان، في صفقة كلفت نحو 30 مليون يورو.

تصريحات وكيل دوناروما

واستفاض رايولا في تصريحات نشرها موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي في الدفاع عن موكله: "دوناروما أثبت نفسه أينما ذهب.. لا أهتم بانتقادات الناس، حتى ظواهر مثل كريستيانو رونالدو وميسي تعرضوا للانتقادات، من ينتقد النجوم يريد فقط جذب الانتباه، ولم أفهم أبدًا الجدل المثار حول اللعب بالقدمين، لم أره يرتكب خطأ فادحًا في التمرير طيلة مسيرته التي تجاوزت 10 سنوات".

وعن ميلان، أضاف وكيل دوناروما: "الفريق الأول مثل الحب الأول، لا ينسى أبدًا".

قبل أن يختتم بالحديث عن انتقال الحارس الإيطالي إلى الدوري الإنجليزي في الصيف: "جوارديولا كان سعيدًا جدًا بانضمام دوناروما إلى مانشستر سيتي.. المدرب طلب منه إيقاظ الفريق لأن النادي في حاجة إلى شخصية مثله قادرة على إنعاش الأجواء، هو قائد، ربما يكون هادئًا أحيانًا لكنه دائمًا ما يظهر في اللحظات المهمة".

يشار إلى أن دوناروما بدأ مسيرته الاحترافية مع كرة القدم بين صفوف ميلان، ليبقى في ملعب سان سيرو نحو 8 سنوات.