أعرب المدافع السويسري مانويل أكانجي عن فخره بجذوره النيجيرية، وذلك خلال حديثه لوسائل إعلام النادي بعد أسابيعه الأولى مع إنتر ميلان، الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة مع التزام بالشراء.

جذور نيجيرية وهوية سويسرية

ولد أكانجي (30 عامًا) في فيزندانجن بسويسرا لأم سويسرية وأب نيجيري، ويحمل على ذراعه اليسرى وشمًا لنسر تكريمًا لتراثه النيجيري.

وقال في تصريحاته: "هذا النسر يرمز لمنتخب نيجيريا، وتحتها كرة القدم، إنه شيء أحمله معي دائمًا، ألعب مع المنتخب السويسري، لكنني فخور جدًا بجذوري النيجيرية، فهم دائمًا جزء مني".

وأوضح المدافع أنه لم يتمكن من زيارة نيجيريا كثيرًا مؤخرًا بسبب ارتباطاته الكروية، مضيفًا: "ذهبت هناك عندما كنت صغيرًا ثلاث أو أربع مرات، لكن العودة صعبة الآن بسبب مواعيد الموسم وظروف الطقس".

بداية قوية مع إنتر ميلان

منذ وصوله إلى إنتر ميلان، أصبح أكانجي عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدرب، حيث شارك في خمس مباريات بجميع المسابقات.

وساهم أكانجي في انطلاقة الفريق القارية المثالية، بعد تحقيق الفوز في أول جولتين من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

أما في الدوري الإيطالي، فقد جمع النيراتزوري 9 نقاط من أول 5 جولات، في بداية وصفت بـ"غير مستقرة" مقارنة بالطموحات الكبيرة للنادي.