أكد نادي كومو ترحيبه بمواجهة ميلان في الدوري الإيطالي، خارج إيطاليا، وهي الخطة التي أعلنت عنها رابطة "سيري آ" قبل فترة.

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعطى الضوء الأخضر في يوليو الماضي للعب مباراة ميلان ضد كومو في "سيري آ" خارج البلاد، وتم اختيار مدينة بيرث بأستراليا لاحتضان المواجهة.

ورغم تحفظه على الخطوة، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" موافقته على لعب المباراة في أستراليا، لتصبح أول مواجهة في تاريخ الدوري الإيطالي تقام خارج البلاد.

وقال كومو في بيان رسمي اليوم الإثنين: "إذا تمت الموافقة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سيسافر فريق كومو إلى بيرث في أستراليا في فبراير المقبل لمواجهة نادي ميلان، للمشاركة في مهمة مشتركة لجعل الدوري الإيطالي لكرة القدم حديث العالم مرة أخرى، وضمان مستقبل أقوى لكل ناد يمثل الدوري الإيطالي".

وأضاف: "ندرك أن هذه الرحلة قد تتطلب تضحيات في الراحة والرفاهية والروتين، لكن التضحية أحيانا ضرورية، ليس من أجل منفعة فردية، بل من أجل الصالح العام، ومن أجل النمو، وقبل كل شيء، من أجل بقاء الدوري نفسه".

وأوضح: "لقد رأينا جميعا ما يحدث عندما يفشل الدوري في التطور، في فرنسا، أدى انهيار اتفاقية البث المحلي إلى اضطراب الأندية، وتوقف رواتب اللاعبين، وإحباط الجماهير، ولا تزال كرة القدم الفرنسية تكافح للتعافي من هذه النكسة".

وواصل: "في غضون ذلك، يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز هيمنته على الساحة العالمية، وتبلغ قيمة أحدث اتفاقيات البث التلفزيوني له أكثر من 12 مليار جنيه إسترليني للدورة القادمة من 2025 إلى 2029، منها 6.7 مليار جنيه إسترليني من حقوق البث المحلية في المملكة المتحدة وحوالي 6.5 مليار جنيه إسترليني من الصفقات الدولية، ولأول مرة، تجاوز دخله الخارجي الآن حقوق البث المحلية".

وأردف: "بالمقارنة، تُقدَّر قيمة عقود البث التلفزيوني المحلي للدوري الإيطالي بحوالي 900 مليون يورو سنويا، بينما تُدرّ حقوقه الدولية أقل من 10% من أرباح الدوري الإنجليزي الممتاز في الخارج".

واستمر: "هذا الخلل يمنح الأندية الإنجليزية ميزة مالية هائلة، مما يسمح لها بالاحتفاظ بنجومها، واستقطاب أفضل المواهب، وتوسيع نطاق نفوذها العالمي".

وأكمل: "يجب أن نسأل أنفسنا بصراحة، كيف يُمكننا الاحتفاظ بأفضل لاعبينا، وبناء فرق تنافسية، وجذب نخبة العالم إلى الدوري الإيطالي إذا لم نتكيف مع الوضع؟".

واستدرك: "الأمر ليس مسألة جشع، فمعظم الأندية في إيطاليا لا تُحقق أرباحا، بل يتعلق بضمان البقاء، وبناء مستقبل يُحافظ فيه الدوري الإيطالي على تنافسيته، واحترامه، وإعجابه العالمي".

وأسهب: "هدفنا واضح، نريد استعادة الدوري الإيطالي إلى مجده في التسعينيات، عندما كانت كرة القدم الإيطالية الدوري الأكثر مشاهدة واحتراما وحبا في العالم، ولتحقيق ذلك، علينا أن نتطور ونتحد ونجعل الدوري الإيطالي حديث الساعة حول العالم".

وأتم: "ندعو 50 مشجعا للانضمام إلينا في هذه الرحلة إلى أستراليا للوقوف بجانبنا كسفراء لكومو والدوري الإيطالي، معا، سنظهر للعالم ما تمثله كرة القدم الإيطالية حقا، التراث والقلب والأمل في المستقبل، معا نقف وننهض وننجو".

