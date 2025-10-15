كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي، عن تعرض لاعبه ماتيو دارميان للإصابة في ساقه اليسرى، مؤكدًا على أن المدافع لن يكون متاحًا للمشاركة مع النيراتزوري في الفترة المقبلة.

وكان الظهور الأخير للمدافع ماتيو دارميان خلال مباراة فريقه إنتر أمام أتلتيكو مدريد الودية، والتي جمعت بين الثنائي خلال فترة التوقف الدولي بملعب بنغازي الدولي في ليبيا.

وأكد نادي إنتر أن دارميان يعاني من إجهاد عضلي في عضلة السوليوس، مشيرًا إلى أن اللاعب سيخضع لتقييم يومي لحالته.

إصابة دارميان

نشر الموقع الرسمي لنادي إنتر بيانًا، كشف فيه عن حالة مدافعه دارميان، موضحًا: "أظهرت الفحوصات التي خضع لها دارميان وجود إجهاد عضلي في عضلة السوليوس (عضلة بطن الساق) في الساق اليسرى، وسيتم تقييم حالته يومًا بعد يوم".

وأوضح موقع "فوتبول إيطاليا" أن الإصابة التي تعرض لها دارميان، كافية لتبعد اللاعب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى إسبوعين.

إصابة دارميان، أكدت أن اللاعب سيكون خارج قائمة إنتر لمواجهتي روما في الدوري الإيطالي، ويونيون سانت جيلويس في دوري أبطال أوروبا.

وشارك دارميان رفقة إنتر خلال مواجهتين فقط في الموسم الجاري، بواقع 27 دقيقة، إذ ظهر المدافع أمام سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا، وضد يوفنتوس بالدوري الإيطالي.