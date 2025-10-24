سكاي سبورتس: لوفتوس تشيك يغيب عن مباراة ميلان وبيزا

كشفت شبكة سكاي سبورتس، أن روبن لوفتوس-تشيك لم يتعاف من الإصابة العضلية التي عانى منها، وبالتالي لن يتواجد ضمن قائمة الروسونيري لمواجهة بيزا غدًا في الدوري الإيطالي.

ويتصدر الروسونيري جدول ترتيب الدوري الإيطالي، على الرغم من معاناته من أزمة إصابات حادة ستستمر حتى الجولة التالية.

ويستعيد ميلان خدمات كريستوفر نكونكو فقط، والذي غاب عن الفوز الأخير ضد فيورنتينا، بهدفين مقابل هدف.

وأوضحت شبكة سكاي أن أليجري كان يأمل في جاهزية لوفتوس تشيك، لكن الدولي الإنجليزي لم يتعاف تمامًا، ولن يجلس حتى على مقاعد البدلاء غدًا.

وينضم لوفتوس تشيك لقائمة غيابات ميلان، وهم: كريستيان بوليسيتش، وأدريان رابيو، وبيرفيس إستوبينان، وأردون جاشاري.

بخلاف الفوز على فيورنتينا، من المتوقع أن يُشرك ماكسيميليانو أليجري هذه المرة سانتياجو خيمينيز أساسيًا إلى جانب رافائيل لياو، وقد يشارك كوني دي فينتر أساسيًا لأول مرة هذا الموسم في خط الدفاع، مع إراحة فيكايو توموري.