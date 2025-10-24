المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي
النجمة

النجمة

0 1
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

1 0
19:45
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

0 1
22:00
باناثينايكوس

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

1 1
22:00
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

0 1
22:00
شتورم جراتس

شتورم جراتس

الدوري الأوروبي
فرايبورج

فرايبورج

1 0
22:00
أوتريخت

أوتريخت

الدوري الأوروبي
روما

روما

0 2
22:00
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

سكاي سبورتس: لوفتوس تشيك يغيب عن مباراة ميلان وبيزا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:48 م 23/10/2025
روبن لوفتوس تشيك لاعب خط وسط ميلان

روبن لوفتوس تشيك لاعب خط وسط ميلان

كشفت شبكة سكاي سبورتس، أن روبن لوفتوس-تشيك لم يتعاف من الإصابة العضلية التي عانى منها، وبالتالي لن يتواجد ضمن قائمة الروسونيري لمواجهة بيزا غدًا في الدوري الإيطالي.

ويتصدر الروسونيري جدول ترتيب الدوري الإيطالي، على الرغم من معاناته من أزمة إصابات حادة ستستمر حتى الجولة التالية.

ويستعيد ميلان خدمات كريستوفر نكونكو فقط، والذي غاب عن الفوز الأخير ضد فيورنتينا، بهدفين مقابل هدف.

وأوضحت شبكة سكاي أن أليجري كان يأمل في جاهزية لوفتوس تشيك، لكن الدولي الإنجليزي لم يتعاف تمامًا، ولن يجلس حتى على مقاعد البدلاء غدًا.

وينضم لوفتوس تشيك لقائمة غيابات ميلان، وهم: كريستيان بوليسيتش، وأدريان رابيو، وبيرفيس إستوبينان، وأردون جاشاري.

بخلاف الفوز على فيورنتينا، من المتوقع أن يُشرك ماكسيميليانو أليجري هذه المرة سانتياجو خيمينيز أساسيًا إلى جانب رافائيل لياو، وقد يشارك كوني دي فينتر أساسيًا لأول مرة هذا الموسم في خط الدفاع، مع إراحة فيكايو توموري.

مباراة ميلان القادمة
ميلان الدوري الإيطالي روبن لوفتوس تشيك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

التعليقات

مباشر
روما

روما

0 2
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

31

تبديل لصالح روما .. دخول ستيفان الشعراوي وخروج جان زيولكوفسكي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
النجمة

النجمة

0 1
أهلي جدة

أهلي جدة

68

تسلل على رياض محرز

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
