ليست المرة الأولى.. لماذا رفض كونتي عقد مؤتمر صحفي قبل قمة نابولي وإنتر؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:48 م 24/10/2025
أنطونيو كونتي مدرب نابولي

المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي

قرر المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي نابولي، عدم عقد مؤتمر صحفي قبل المواجهة المرتقبة أمام إنتر ميلان، المقرر إقامتها مساء السبت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

كونتي يلتزم الصمت قبل مواجهة إنتر

وأوضح تقرير من موقع "football-italia" أن قرار كونتي بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام ليس مفاجئًا، إذ اعتاد المدرب الإيطالي على عدم عقد مؤتمرين صحفيين في نفس الأسبوع عندما يخوض نابولي مباريات في دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي معًا.

وكان كونتي قد تحدث بالفعل إلى الصحفيين قبل ثلاثة أيام فقط، عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها فريقه أمام آيندهوفن الهولندي بنتيجة 6-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويواجه كونتي أزمة قبل الكلاسيكو الإيطالي، بعد تأكيد غياب الثنائي راسموس هوجلوند وأليكس ميريت بسبب الإصابة، ليتلقى الفريق ضربتين جديدتين في توقيت حساس، خاصة بعد خسارته في آخر مباراتين بجميع المسابقات.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل اللقاء

يدخل نابولي المباراة وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع إنتر ميلان وروما، بينما يتصدر ميلان القمة برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي كاملًا، اضغط هنا.

الدوري الإيطالي نابولي أنطونيو كونتي إنتر نابولي ضد إنتر

