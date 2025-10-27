المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لاعبا ومدربا.. تودور يودع يوفنتوس للمرة الرابعة في 20 عاما

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:11 م 27/10/2025
تودور

إيجور تودور يغادر يوفنتوس مجددا

غادر الكرواتي إيجور تودور نادي يوفنتوس للمرة الرابعة خلال 20 عامًا، لاعبًا ثم مدربًا.

وأقال يوفنتوس المدرب إيجور تودور من منصبه، اليوم الإثنين، بسبب سوء نتائج الفريق الأول هذا الموسم بعد أن تلقى 3 هزائم متتالية في جميع المسابقات الرسمية.

تودور يودع يوفنتوس

لم ينتظر يوفنتوس كثيرًا بعد الخسارة خارج أرضه (1-0) أمام لاتسيو، مساء أمس الأحد، ليعلن إقالة تودور هذا الصباح.

وعانى يوفنتوس هذا الموسم مع تودور، ليفشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر 8 مباريات في جميع المسابقات الرسمية.

وبدأت سلسلة سقوط يوفنتوس بالتعادل في 5 مباريات متتالية ضد دورتموند وفيرونا وأتالانتا وفياريال وميلان، قبل الخسارة 3 مرات على يد كومو وريال مدريد ولاتسيو.

وأنهى يوفنتوس عهد إيجور تودور مبكرًا، بعد 24 مباراة رسمية فقط، فاز خلالها 10 مرات مقابل 6 هزائم مع التعادل في المناسبات الـ8 الأخرى.

المرة الرابعة في 20 عاما

يرتبط تودور بعلاقة طيبة مع يوفنتوس، تمتد منذ أكثر من 20 عامًا.

ودافع تودور عن شعار يوفنتوس عندما كان لاعبًا، ثم أصبح مساعد مدرب في جهاز أندريا بيرلو قبل أن يتولى مهمة الرجل الأول في مارس 2025.

وفيما يلي، المرات الأربع التي رحل فيها تودور عن صفوف يوفنتوس لاعبًا ثم مدربًا..

- رحل كلاعب في يناير 2005 معارًا نحو سيينا الإيطالي

- رحل كلاعب في يوليو 2007 في صفقة انتقال حر نحو هايدوك سبيليت الكرواتي

- رحل كمساعد مدرب في مايو 2021 قبل شهر من إقالة بيرلو

- رحل كمدير فني في أكتوبر 2025 بعد 3 هزائم متتالية

مباراة يوفنتوس القادمة
الدوري الإيطالي يوفنتوس إيجور تودور

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

